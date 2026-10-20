María Trigo 20 OCT 2026 - 10:39h.

La curiosa forma de valorar la sanción y multa que le han impuesto al jugador portugués

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Tras todo el lío que hubo entre Jorge Jesús, Portugal y Cristiano Ronaldo, la sanción final del Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) se va a quedar en poca cosa. El futbolista luso ha sido sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección de Portugal debido a desacuerdos con el seleccionador. El anuncio este lunes por la tarde de este hecho revolucionó el planeta fútbol de nuevo y fue analizado en el último programa de El Chiringuito con Josep Pedrerol.

Como se puede ver en el vídeo superior, esta sanción fue analizada en el plató, donde las caras de Edu Aguirre, periodista e íntimo amigo de CR7, fueron una constante y un claro reflejo de lo que piensa de todo esto. Esta multa al futbolista fue analizada de forma muy curiosa, pues se hizo calculando el tiempo que tarda en generar el dinero que tiene que pagar por la pequeña multa que le han impuesto. Las bromas fueron una constantes, pues lo que gana Cristiano Ronaldo en comparación con lo que tiene que abonar es irrisorio.

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¿Qué tarda CR7 en generar ese dinero?

"Es cierto que el salario de Cristiano Ronaldo no es público, pero según Forbes, Cristiano Ronaldo genera 267 millones de euros este año 2026. Por lo tanto, un futbolista que genera 267 millones al año genera 732.000 euros al día, 508 euros al minuto y 8 euros al segundo. Por lo tanto, Cristiano Ronaldo paga la multa que le ha impuesto la Federación de Portugal en 30 segundos. Desde que yo he empezado a hablar hasta ahora, Cristiano Ronaldo ya ha pagado la multa", explicó Gorka Grande Carral.

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