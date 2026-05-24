Alberto Cercós García 24 MAY 2026 - 21:07h.

Todo el Etihad se ha querido despedir del entrenador que ha cambiado su historia: el adiós de Guardiola una década después

Pep Guardiola anuncia su marcha del Manchester City con un emotivo vídeo: "Qué tiempo hemos pasado juntos"

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Como cualquier final, este ha sido emocionante y sentido. El Manchester City pone punto y final a una de sus épocas más gloriosas con las despedidas de Pep Guardiola en el banquillo y de jugadores como Bernardo Silva y John Stones. Tras un partido intrascendente para la clasificación entre Manchester City y Aston Villa, el Etihad Stadium aprovechó la última jornada de la Premier para decir adiós a sus iconos.

Un gran tifo dio la bienvenida al preparador español que ha estado diez temporadas en Manchester y que ha llevado al club a cotas impensables tiempo atrás. Pep saltó al campo en medio de una gran ovación y fue aclamado por todos los seguidores en el estadio. Saludó a su compatriota Unai Emery, preparador del Aston Villa, flamante campeón de la Liga Europa con el que se abrazó un buen rato y al que entregó un regalo, recuerdo de sus duelos con el club de Birmingham. "10 años con Pep", "Cambió el juego", "Hizo historia" y "City forerver", rezó el gigantesco tifo que ocupó gran parte de uno de los laterales del estadio.

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Una década gloriosa con Guardiola al frente y 6 títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, la única en la historia del club hasta ahora, 3 Copas de Inglaterra, cinco Copas de la Liga, dos Community Shield, una supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una copa Mundial de Clubes de la FIFA.

"Estoy satisfecho, feliz y orgulloso. Ha sido la experiencia de mi vida. Si no, no hubiese estado aquí diez años. Estoy muy agradecido por todo el amor que he recibido no sólo hoy, sino todos estos años. Siento que no tengo la energía necesaria para luchar por el título todos los días, para estar delante de los futbolistas. Son diez años", resumía él mismo en la rueda de prensa previa a este partido.

Ya tras el choque y con micrófono en mano, Guardiola dijo sus últimas palabras en el Etihad. Porqué me queréis tanto, qué he hecho yo. Nunca me imaginé este cariño, ha sido un honor ser diez años el mánager, qué emociones tan increíbles, me encantaría recordar además de los trofeos los increíbles jugadores que hemos tenido aquí. Mi padre con 95 años está aquí, quizás no se cuenta, y ojalá mi madre nos vea desde arriba... pero está mi familia y espero que esta también sea mi familia muchos años. Pero ojo eh, que los jugadores saben que les voy a seguir mirando desde lejos para que no bajen las prestaciones. Ha sido difícil mantener diez años estos estándares y espero que puedan seguir haciéndolo por este increíble club. Si me encontráis por ahí en la calle a partir de ahora por favor, saludadme, lo necesito... todas las decisiones que tomé fueron por lo mejor para este club, os quiero mucho", dice Pep.

Guardiola y sus abrazos con Bernardo Silva y Stones

Fue despedida también para los jugadores Bernardo Silva y John Stones, que anunciaron su adiós del City. Salieron al campo al margen del resto de jugadores, con sus respectivos hijos en brazos. El portugués especialmente emocionado. Ambos vieron también dos tifos colgados en la grada, de agradecimiento, en sus últimas apariciones en el club.

Dos jugadores fundamentales en el proyecto de Pep Guardiola. El central ha estado siempre junto al técnico en el club de Manchester, mientras Bernardo Silva jugó nueve años