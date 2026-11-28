Joaquín Anduro 28 NOV 2026 - 13:04h.

Rodri regresa al Barça para el partido en Riazor

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El FC Barcelona pasa página tras la Champions League y, este domingo, visitará al Deportivo de A Coruña con varios exculés en el equipo herculino y con los regresos de Rodri Hernández y Lamine Yamal en el conjunto de Hansi Flick. Sobre todo del mediocentro, que sumaba ya tres partidos de baja desde antes del parón de selecciones y con el que el germano ha tenido una charla aparte en el entrenamiento de este sábado en la víspera del duelo en Riazor.