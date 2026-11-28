Hansi Flick evidencia la importancia de Rodri en el Barça con una charla personal
Rodri regresa al Barça para el partido en Riazor
El FC Barcelona pasa página tras la Champions League y, este domingo, visitará al Deportivo de A Coruña con varios exculés en el equipo herculino y con los regresos de Rodri Hernández y Lamine Yamal en el conjunto de Hansi Flick. Sobre todo del mediocentro, que sumaba ya tres partidos de baja desde antes del parón de selecciones y con el que el germano ha tenido una charla aparte en el entrenamiento de este sábado en la víspera del duelo en Riazor.
En el vídeo de la parte superior de la noticia puedes ver la conversación individual que ha tenido el técnico alemán con el campeón de Europa y del mundo antes de su regreso a los terrenos de juego tras casi un mes sin jugar. Tras la charla grupal, Flick se acercó a Rodri para conocer de primera mano cómo está en su recuperación mientras el futbolista parecía tranquilo e incluso gesticulando sobre cuestiones tácticas de cara a su vuelta dejando claro su peso en el vestuario pese a ser un recién llegado.