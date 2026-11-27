Joaquín Anduro 27 NOV 2026 - 18:30h.

Hidalgo señala los puntos clave a vigilar por el Dépor ante el Barcelona

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Riazor vivirá este domingo uno de los grandes partidos de la temporada de regreso del RC Deportivo de A Coruña a la Primera División con la visita del líder, el FC Barcelona, equipo por el que pasaron Marc Casadó, Adama Traoré, Aubameyang o Antonio Hidalgo. El técnico herculino ha hablado en sala de prensa este viernes sobre el equipo azulgrana señalando las claves para ser capaces de sufrir y desvelando cómo se enteró del accidente del jugador gabonés esta semana.

Antonio Hidalgo, en la previa del Dépor-Barcelona

Accidente de Aubameyang que se quedó en un susto: "Sí, es lo más importante. Lo más importante también es que la persona afectada en el accidente, por lo que parece, está bien. Le mando un abrazo enorme. Esperemos que se recupere lo antes posible y le invitamos a venir a Riazor cuando pueda".

Reacción de Hidalgo al accidente: "No, pero es que al final es como te cuentes las cosas. 'Auba ha tenido un accidente, está bien, no es nada grave'. O sea, si te explican una cosa y luego... Él entrenó bien. Él estaba un poco, al principio, un poco normal cuando pasan cosas de este tipo. Te dan un susto y eso es lo mejor para todos".

Vuelta de Zaka: "Bueno, ha sido largo para él. De una situación un poco rocambolesca ha tenido que estar mucho tiempo fuera. Ha entrenado con normalidad toda la semana. Al final, no es lo mismo una mano que una lesión muscular. Él está bien y, en principio, está preparado para poder ir convocado".

Lesión de Bright Ede: "Seguramente está evolucionando más lento de lo que podíamos esperar, con un poco más de cautela, sobre todo en esas malas sensaciones que tuvo a la hora de volver. Ahora ya estamos con esa precaución y tenemos que ir viendo esa evolución".

Cómo ganarle al Barcelona: "Tenemos que tener un día, en todos los sentidos, muy acertado, con muchísima concentración. Es un día para no desesperarse demasiado. Viene, seguramente, uno de los mejores equipos del mundo y, a partir de ahí, trabajar las situaciones que podamos creer que nos pueden beneficiar. Intentar estar muy ajustados sin balón e intentar también hacer el daño con balón, sabiendo que todos los equipos tienen esas debilidades. Y con ilusión, con ganas de que llegue el partido también, con nuestra gente, que lo va a poder disfrutar después de mucho tiempo".

Partido para Auba o Adama por el estilo del Barça: "Sabemos la agresividad que tiene el Barça sin balón. Te pone muchísima dificultad, sobre todo en ese robo tras pérdida que hacen y luego también tienen un repliegue espectacular. Yo creo que Hansi Flick les ha llevado a un nivel de competitividad muy grande. Lo están demostrando cada semana y veremos por las opciones que podemos adoptar".

Claves desde el Dépor para ganar: "Bueno, tenemos nuestras situaciones. Intentamos creer que pueden pasar más cosas de las que estamos trabajando para poder hacerles daño. Pero hay claves contra el Barça que tienes que tener muy claras. Sabiendo que vas a tener que sufrir mucho sin balón, estar muy ajustado, saber las situaciones en las que puedes transitar, hacerle daño... A partir de ahí tienes que tener esa dosis de balón en campo contrario, tener esa personalidad, ese llevar balón de lado a lado y, sobre todo, también esos momentos en los que contra un equipo de ese nivel tienes que estar ajustado".

Prefiere Antonio Hidalgo que jueguen con Lamine Yamal o no: "Bueno, yo como entrenador al final tengo que preparar un partido contra todas las posibilidades que hay. A partir de ahí, veremos los jugadores que el entrenador del Barcelona decide poner. Tienen jugadores de clase mundial prácticamente en toda la línea y, a partir de ahí, bueno, veremos a ver qué once saca

¿Firma el empate?: "Siempre sales con la convicción de competir partidos. Somos equipos de Primera División, todo está igualado. Evidentemente, cuando vienen equipos de esta entidad, siempre sabes la dificultad. Siempre con la ilusión de ir con todo, pelear y poder competir a nuestro máximo nivel. Será un partido de mucha tensión y toca competirlo al máximo nivel",

Preocupación por el ruido sobre el músculo económico del Dépor: "A ver, lo más importante en la vida es casar la realidad con las expectativas. Nosotros, después de muchísimo tiempo fuera de la Primera División, fuimos capaces de volver y de estar en el sitio que se merece el Dépor. A partir de ahí, tenemos que tener las cosas claras, saber que nuestro objetivo principal es mantener la categoría. Eso es lo que nos marcamos al principio del año y en eso nos tenemos que seguir moviendo".

Preparación de un partido para sufrir: "Es que nosotros tenemos que, enlazando un poco a la respuesta que he hecho hace un momento, tenemos que saber que en la Primera División tienes que ser muy competitivo, capaz de sufrir muchísimo y estar dispuesto a sufrir. Tienes que competir al máximo nivel todos los duelos que puedas tener, ser muy intenso, saber y aceptar que hay muchísimos momentos de los partidos que no van a pasar por donde tú seguramente pensabas en algún momento. Ser sólidos, tenemos que tener orden, tenemos que volver a eso. Y no sólo contra el Barça, sino contra cualquier equipo en la categoría

Partido especial para Antonio Hidalgo: "A ver, yo soy de Barcelona, de Canovelles, que está a media hora. Tengo toda la familia ahí. De los 12 años a los 21 estuve en la cantera. A partir de ahí son situaciones que, como entrenador, uno siempre busca llegar a enfrentarse a equipos de máximo nivel. Evidentemente, me crie ahí, hace muchísimo tiempo ya, ha pasado demasiado tiempo desde que yo estuve ahí, pero cuando te enfrentas a equipos de esa entidad uno siempre los ve de manera diferente y especial".

Importancia de Bil Nsongo contra el Barça: "Yo creo que estuvimos bastante más incómodos el día del Espanyol que el día del Alavés. Sí que es cierto que no tuvimos una gran fluidez. Cuando en el campo, sobre todo en la segunda parte, fuimos capaces de tener una estructura reconocible, fuimos capaces de llevar balón de lado a lado, situaciones de uno contra uno, la situación de, recuerdo ahora mismo, la ocasión de Auba. Tenemos que seguir mejorando en esas situaciones. Creo que veníamos de unas situaciones muy estables en ese apartado y, a partir de ahí, situaciones cuando tienes equipos que te van muy alto, siempre tienes que tener una última línea fiable para poder ganar ese tipo de duelos".

Posibles rotaciones en el Barça: "Yo creo que si te preguntara a ti cómo va a jugar el Barça, seguramente tú me vas a explicar cómo juega. Yo creo que tienen un patrón muy claro de lo que quieren y cómo lo quieren. Lo hacen increíblemente bien, por eso compiten al nivel que lo compiten y creo que pueden cambiar perfiles pero no creo que vayan a cambiar demasiado en su idea".

Papel de la afición y mensaje a los deportivistas: "El otro día veíamos el documental y a uno se le vienen muchas imágenes del año pasado con los momentos buenos, los momentos no tan buenos, el día de Las Palmas, que eso fue increíble. Y después de muchísimo tiempo nos hemos ganado el derecho de competir contra los mejores de LALIGA española e incluso del mundo. Es un día que, como entrenador, ves el potencial que tiene delante, pero a la misma vez tienes ilusión que llegue por ver a nuestra gente, porque llene el estadio, porque lo disfrute... Vamos a intentar competirlo con todo, estar siempre dentro del partido para poder competirles. Sabemos de la dificultad, pero esa ilusión no la va a quitar nadie porque nos lo ganamos el año pasado y yo creo que eso fue muy merecido".

Competir, la primera gran dificultad contra el Barça: "Creo que tienen una media de cuatro goles por partido. Han ganado 11 partidos de los 12 que llevamos. Perdieron contra el Real Madrid y, en Champions, perdieron contra el PSG. Eso te habla del nivel del rival que tenemos enfrente. Sabemos que tenemos que tener esa dosis de sufrimiento y estoy convencido de que mis jugadores tienen eso interiorizado en la cabeza. A partir de ahí tenemos que ser un equipo que también tengamos nuestras armas para poder hacerle daño. Con nuestra afición vamos a ser mucho más poderosos, lo sabemos, y tenemos que competir el partido al 100%".

Opciones del Dépor: "Bueno, al final todos los equipos tienen sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Nosotros, como cada semana, intentamos explotar y explicar a los jugadores dónde creemos que le podemos hacer daño. También tenemos que explicar las virtudes del rival, dónde nos pueden hacer daño también ellos a nosotros, trabajarlo y, a partir de ahí, esperemos que pasen más cosas de las que tenemos preparadas nosotros que de las que tienen ellos".