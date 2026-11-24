Ángel Cotán 24 NOV 2026 - 20:12h.

El CTA explicó algunas de las jugadas polémicas de la jornada 13

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El Deportivo de A Coruña prepara la siempre complicada visita del líder con ilusión, ambición y mucha autocrítica. El equipo de Antonio Hidalgo naufragó en Mendizorroza cuajando una de las peores actuaciones de toda la temporada. El centro del campo estuvo desaparecido, los hombres de ataque no recibieron balones y en defensa hubo muchas dudas. Y aunque no sirve de excusa en el club herculino, el arbitraje tampoco ayudó.

Miguel Loureiro alzó la voz ante la cámara de Movistar Plus y protestó una clara falta previa en el gol de Lucas Boyé: "Para mí hay una jugada clave, que es la del segundo gol. Es una acción que siempre ha sido falta. El árbitro me ha dicho que un toque muy leve".

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Pasados los días, en el Dépor solo piensan en el FC Barcelona, pero al menos se esperaba recibir una explicación a posteriori por la decisión inicial del árbitro Víctor García y la inacción desde la Sala VOR de Pizarro Gómez. Sin embargo, tampoco ha sido así.

Los árbitros se olvidan de Miguel Loureiro y en el Deportivo alucinan

Este martes, el Comité Técnico de Árbitros ha difundido el Programa 11 de Tiempo de Revisión, espacio audiovisual en el que los colegiados analizan errores y aciertos en las jugadas más polémicas. En esta decimotercera jornada de LALIGA EA Sports, los árbitros han puesto el foco en el Rayo Vallecano-Valencia CF, Getafe CF-Atlético de Madrid y CA Osasuna-Málaga CF.

Para sorpresa de un sector de la hinchada deportivista, el CTA ha optado por no incluir la acción entre Miguel Loureiro y Lucas Boyé en el 2-1 del conjunto babazorro. El empujón del delantero del Alavés fue suficiente para desestabilizar al zaguero herculino.

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Aficionados del Deportivo de A Coruña han reaccionado al último programa de Tiempo de Revisión como un nuevo desplante a su club. Estos son algunos de los ejemplos: