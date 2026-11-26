David Torres 26 NOV 2026 - 08:18h.

Se declara seguidor del Dépor, del Celta y del Real Madrid

Feijóo desvela su relación con Javier Tebas y promete investigar el 'Caso Negreira': "Hasta el final"

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ValenciaAlberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha mostrado su faceta más futbolera en una entrevista con El Chiringuito. El dirigente gallego se ha sometido a un test para hablar de sus equipos, sus recuerdos deportivos y sus preferencias futbolísticas. Se ha declarado seguidor del Deportivo de La Coruña, pero también ha reconocido otras filias. Sin embargo, entre todas sus respuestas ha habido una especialmente llamativa para el valencianismo: el único episodio deportivo que recuerda como motivo de lágrimas tiene al Valencia CF como protagonista.

El penalti de Miroslav Djukic es el recuerdo que todavía le duele. Feijóo reconoció que aquel lanzamiento fallado en el último minuto de la última jornada de Liga de 1994 le dejó especialmente tocado. "Con el penalti de Djukic me quedé francamente muy tocado, no lo oculto. Es imborrable y a veces lo utilizo como símil", explicó durante el test. Una confesión que devuelve a la actualidad uno de los episodios más recordados que todavía hoy alimenta la rivalidad entre el Deportivo y el Valencia.

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El penalti de Djukic que cambió la historia del Deportivo

Para entender la reacción de Feijóo hay que viajar al 14 de mayo de 1994. El Deportivo de La Coruña, dirigido por Arsenio Iglesias, tenía en su mano conquistar su primera Liga. El equipo gallego necesitaba ganar al Valencia CF en Riazor para asegurar el título, siempre pendiente de lo que sucediera entre el Barcelona y el Sevilla en el Camp Nou. Con el empate sin goles en el marcador y en el último suspiro del encuentro, el árbitro López Nieto señaló un penalti a favor del Deportivo. Donato era el encargado habitual de lanzarlos, pero no estaba sobre el terreno de juego. Bebeto tampoco se atrevió a asumir la responsabilidad y el lanzamiento acabó en los pies de Miroslav Djukic. El central serbio se encontró ante la oportunidad de hacer historia. Sin embargo, José Luis González, portero del Valencia, detuvo su lanzamiento y dejó a Riazor sumido en la incredulidad. El Barcelona había remontado ante el Sevilla (5-2) y acabó conquistando aquella Liga por diferencia de goles, después de terminar empatado a 56 puntos con el Deportivo.

La celebración del guardameta valencianista y de sus compañeros tras la parada alimentó durante años las sospechas sobre una supuesta prima del Barcelona al Valencia por impedir que el título viajara a A Coruña. Una polémica que contribuyó a convertir aquel encuentro en un recuerdo especialmente doloroso para el deportivismo y a marcar la relación entre ambas aficiones. Treinta y dos años después, aquel penalti sigue presente. También en la memoria de Alberto Núñez Feijóo, que ha reconocido que todavía utiliza aquel episodio como símil y que no ha conseguido olvidarlo.

Feijóo recuerda su primer partido y sus equipos: Dépor, Celta y... Real Madrid

El dirigente gallego también repasó otros recuerdos futbolísticos durante su paso por el programa. Su primer partido en el estadio de Riazor llegó de la mano de su padre, que le llevó a presenciar un encuentro del Trofeo Teresa Herrera entre el Deportivo y el Real Madrid. "Lo recuerdo bien. Mi padre me invitó a Riazor el trofeo Teresa Herrera a un Dépor-Real Madrid. Perdimos", recordó.

Su corazón futbolístico, además, no se limita al Deportivo. "Voy con el Dépor. Yo soy del Dépor pero también soy del Celta. Tengo dos equipos muy claramente y después un tercero: no oculto que me gusta el Real Madrid", confesó.

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