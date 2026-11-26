David Torres Valencia, 26 NOV 2026 - 07:17h.

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La Copa del Mundo conquistada por España en 2026 llega a Valencia en una semana muy especial para el fútbol valenciano. El trofeo que levantó la Selección española, con el valenciano Ferran Torres como protagonista al marcar el gol que dio el título a España, podrá visitarse en Valencia, Castellón y Alicante entre el 26 y el 29 de noviembre. Una visita que llega, además, como anticipo de otro acontecimiento que espera el valencianismo: la despedida de la Selección española de Mestalla, todavía pendiente de confirmación oficial.

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Nou Mestalla...

La visita del trofeo adquiere también una dimensión especial por el momento que vive el fútbol valenciano. Mientras Mestalla se prepara para cerrar una etapa histórica, el Nou Mestalla avanza hacia su inauguración prevista para el verano de 2027 y se mantiene como firme candidato a convertirse en una de las sedes del Mundial de 2030 a falta de la visita de la FIFA. El nuevo estadio, con capacidad para más de 70.000 espectadores, aspira a situar de nuevo a Valencia en el mapa de las grandes citas internacionales. Así, la Copa del Mundo llega a una ciudad que mira al pasado con la despedida de su estadio histórico y al futuro con la ambición de albergar partidos de un Mundial.

Y la despedida de Mestalla, el gran acontecimiento pendiente

La presencia del trofeo en Valencia coincide con la expectación que rodea a la última visita de la Selección española al actual Mestalla. La Federación Española ya ha trasladado su intención de que el combinado nacional dispute un encuentro en el estadio valencianista antes de su cierre y posterior traslado al Nou Mestalla. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, anunció el pasado 9 de octubre que España jugaría en Mestalla en marzo de 2027 un partido de los cuartos de final de la Nations League. La cita tendrá un significado especial, ya que serviría para despedir a un estadio histórico para el fútbol español y para la afición valencianista.

La Selección se enfrentará a Francia y disputará el encuentro de ida en casa, mientras que la vuelta será a domicilio. La ventana de competición está prevista para el 25 de marzo. Sin embargo, el Valencia CF y la ciudad de Valencia siguen pendientes de la confirmación oficial de todos los detalles de ese encuentro de despedida. La fecha concreta y los aspectos organizativos deben quedar definitivamente cerrados para que Mestalla pueda preparar el que apunta a ser uno de sus últimos grandes acontecimientos antes de dar paso al nuevo estadio. La Roja, que ha jugado 33 partidos en Mestalla, jugará uno más.