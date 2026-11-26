Javi Rayo 26 NOV 2026 - 06:51h.

El líder del Partido Popular ha estado en El Chiringuito para dar a conocer su lado más deportivo

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Cada vez queda menos para el día de las Elecciones Generales y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, ha estado en El Chiringuito para dar a conocer su lado más deportivo con un test. El político gallego se ha mojado y ha hablado de su relación con Javier Tebas y Rafael Louzán, ha desvelado cuáles son dos sus grandes equipos y ha prometido investigar el 'Caso Negreira'. Obviamente, también ha dejado claro que la final del Mundial 2030 tiene que celebrarse, sí o sí, en España.

Alberto Núñez Feijóo, en El Chiringuito

"Rafel Louzán es una persona humilde, tiene una enorme determinación, es optimista, es conciliador y es un gran trabajador", comenta Feijóo en El Chiringuito. El presidente del Partido Popular dice "haber saludado dos o tres veces a Javier Tebas" y cree que "es listo y polémico". "Hay que investigarlo y hay que llegar al final, la trampa ha de ser detectada y expulsada de cualquier competición o actividad. Vuelvo a insistir, es grave y ha de investigarse hasta el final", dice el expresidente de la Xunta cuando la preguntan sobre el 'Caso Negreira'.

Feijóo deja claro también que el Dépor y el Real Madrid son sus equipos favoritos, aunque cuando ambos se enfrenten en LALIGA esta temporada, apoyará al equipo de su tierra. El candidato a la presidencia del Gobierno se deshace en elogios hacia Kylian Mbappé: "Es un jugador distinto, un jugador rapidísimo, que marca diferencia y que es capaz de meter goles en casi todos los partidos". "Lamine es inspiración pura, juventud madura, si sigue así puede ser el Maradona del fútbol español", concluye.

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