"Hace dos años que no ganan nada y están pensando vender una parte del club", señala el presidente

Real Madrid y Barcelona no alcanzan un acuerdo en el acto de conciliación

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Joan Laporta estalla contra el Real Madrid. El presidente del FC Barcelona ha atendido a los medios desde Bakú, donde el cuadro azulgrana se mide al Sabah en la quinta jornada de la Champions League. Desde allí ha mostrado su indignación contra el conjunto blanco por sus constantes ataques sobre el 'caso Negreira'.

"De alguna manera están promocionándose a costa del Barça. Me parece que llegará un momento en el que tendremos que pedir royalties porque están haciendo un uso indebido de nuestra imagen. Solo saben hablar de esto. Y yo lo que creo que hacen es desviar la atención de otros problemas que ellos tienen", declaró el presidente.

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"Hace dos años que no ganan nada. Además, están pensando en vender una parte del club", agregó, pasando al ataque contra el Real Madrid y asegurando que intentan defenderse de las palabras que llegan desde la capital: "Nosotros lo que hacemos es defender los intereses del Barça".

El presidente blaugrana atendió a los medios de comunicación en Bakú coincidiendo con el acto de conciliación que reunió este miércoles en los Juzgados de Madrid a representantes legales del club catalán y del máximo dirigente blanco, Florentino Pérez, en el que finalmente no se ha llegado a un acuerdo entre las partes, por lo que el Barça deberá decidir ahora si adopta medidas legales, bien por lo civil, a través de una demanda, o por lo penal, con una querella por injurias.

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"El acto de conciliación se hace como paso previo a una querella criminal. Lo que hemos hecho es intentar que rectifiquen. A veces alguien hace unas manifestaciones y puede equivocarse o excederse. Tiene la oportunidad, en un acto de conciliación, de corregirlo y rectificarlo. Si no se hace, quiere decir que hay mala intención y tendremos que continuar con el procedimiento", añadió Laporta al respecto.