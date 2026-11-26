El delantero del Dépor impactó con otro vehículos, pero no hay que lamentar daños personales

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Accidente de coche de Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero del RC Deportivo de A Coruña ha sufrido un percance este mismo jueves por la mañana, cuando se ha chocado contra otro coche en plena autopista mientras se dirigía a la sesión de entrenamiento en Abegondo.

Según ha adelantado el medio DXT Campeón, el suceso se produjo a las 9:23 horas en la AP-9, a la altura de Piadela. El futbolista, que viaja en un coche deportivo, impactó contra otro vehículo en una colisión en la que, por suerte, no hubo que lamentar daños personales, pero sí materiales.

Tras el entrenamiento, en el que Aubameyang ha trabajado con normalidad, el propio jugador ha dado una rueda de prensa que ya estaba prevista desde antes del suceso. En la misma, ha confirmado el incidente: "Estamos bien, son cosas que pasan en la vida. Lo más importante es que la persona que haya tenido el accidente conmigo no tenga nada. Después de las cosas malas, vienen las buenas".

Aubameyang, los problemas físicos y su pasión por los coches

En términos deportivos, la buena noticia es que el delantero está en plenas condiciones físicas, por lo que estará disponible para jugar el próximo domingo ante el Barça, club en el que ya militó durante varios meses. El gabonés ya dio el susto hace justo una semana cuando se le vio en un hospital de A Coruña con problemas en el tobillo, pero finalmente fue titular ante el Alavés y completó los 90 minutos. Hasta ahora, la única lesión reseñable la sufrió en octubre, cuando un problema de menisco le obligó a perderse tres partidos ligueros.

Más allá de su estado físico, el delantero ha demostrado ser un verdadero apasionado de los coches. Ya se le ha visto por A Cferoruña con un espectacular Ferrari, pero es que además en sus redes sociales presume en varias ocasiones de su colección automovilística, con vehículos de lujo y un gusto especial por la marca italiana.