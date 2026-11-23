María Trigo 23 NOV 2026 - 22:24h.

Uno de los fichajes más caros de la historia del Celta no pasa por su mejor momento ni deportivo ni personal

Los 'mejores momentos' de Emre Mor en el Celta

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En el verano de 2017, el RC Celta de Vigo pagó 13 millones de euros al Borussia Dortmund para fichar a Emre Mor, que entonces tenía 20 años y era una de las mayores promesas del fútbol europeo. Su paso por el conjunto celeste no es solo que no cumpliera las expectativas, sino que estuvo marcado por bastantes momentos excéntricos e incluso varios capítulos de indisciplina.

El extremo turco disputó con el Celta 33 partidos en dos temporadas antes de salir cedido al Galatasaray y al Olympiacos. De vuelta a Vigo, en la temporada 2020/21 solo disputó 10 partidos de LaLiga, por lo que poco después acabó rescindiendo su contrato con la entidad gallega. Este lunes ha sorprendido a todos al anunciar su retirada momentánea del fútbol profesional para cuidar su salud. Y es que aunque afirma que espera volver, tampoco descarta no hacerlo más.

Emre Mor, que el pasado verano jugó en el NEC Nimega neerlandés, publicó una carta en su cuenta de Instagram, en la que han desaparecido el resto de post. En esa publicación ha puesto un comentario un jugador que ahora mismo juega en el Deportivo de La Coruña, eterno rival del Celta, como es Pierre-Emerick Aubameyang. El atacanta reaccionó con un "No way bro. I hope you’ll come back", que traducido significa lo siguiente: "No puede ser, hermano. Espero que vuelvas".

La carta de Emre Mor

"Desde pequeño, solo he tenido un sueño: convertirme en futbolista profesional. Poder vivir ese sueño lo ha significado todo para mí. Siempre he intentado darlo todo por el deporte que tanto amo. Sin embargo, en los últimos tiempos he tenido algunos problemas de salud. Por eso, he llegado a un punto en el que necesito escuchar a mi cuerpo, respetar mis límites y priorizar mi bienestar. Por ese motivo, he tomado la difícil decisión de alejarme temporalmente del fútbol profesional y centrarme en mí mismo", explicó el internacional turco.

"Mi pasión por el fútbol no cambiará. Mi corazón todavía quiere jugar, pero mi cuerpo me está diciendo que ahora necesito otra cosa. Este no es el adiós que imaginé y, con un poco de suerte, no es un adiós del todo", escribió en una carta difundida a través de sus redes sociales.