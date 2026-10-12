Crecen las críticas contra Thiago Almada tras su salida del Atlético de Madrid

El fichaje más caro de la historia de River Plate sigue lejos de su mejor versión

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Thiago Almada no termina de arrancar con River Plate. El argentino aterrizó en su país a cambio de 20 millones de euros procedente del Atlético de Madrid y se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club millonario. Por contra, su rendimiento en estos primeros partidos está lejos de ser el esperado, lo que ha provocado las primeras críticas desde Argentina.

Durante las últimas se ha abierto un debate en las redes sociales sobre su bajo rendimiento, algo que siempre va a ir ligado a su precio. De momento, el mediapunta ha participado en nueve partidos con River y ha anotado dos goles, pero no ha repartido ninguna asistencia. De hecho, unas molestias musculares han provocado que haya desaparecido de los onces iniciales en los dos últimos encuentros del Torneo Clausura.

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Estas críticas no han pillado por sorpresa, ni mucho menos, a los aficionados atléticos. De hecho, algunos han entrado en ese debate en las redes admitiendo que su rendimiento ya fue muy bajo cuando vestía la camiseta colchonera, con la que sólo sumo cuatro goles y dos asistencias en 40 partidos, en los que arrancó con buenas sensaciones y acabó completamente diluido.

Críticas contra Thiago Almada en River Plate

Este pobre rendimiento en estos primeros partidos ha provocado, como decíamos, las primeras críticas en las redes contra Almada. Una versión del centrocampista que ya se vio durante el Mundial 2026, en el que arrancó como titular y fue desapareciendo, poco a poco, de los planes de Lionel Scaloni.

De momento, el mediapunta sigue sin encontrar su mejor cara, alargando una dinámica de números y sensaciones que se alarga ya desde hace más de un año, cuando aterrizó en el Atlético procedente del del Botafogo a cambio de 21 millones de euros, si bien es cierto que el curso anterior jugó cedido en el Olympique de Lyon, donde se vio su mejor versión.