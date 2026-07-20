Varios futbolistas rojiblancos rindieron por debajo del nivel esperado

Giuliano Simeone sufre una lluvia de críticas por su error en el gol de Ferran Torres: "Mejor ajustar las medias"

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Argentina se quedó a las puertas de repetir la gloria. En una final con muchas más patadas que disparos a puerta (que fueron cero), la Albiceleste cayó derrotada ante España tras verse superada sobre el terreno de juego durante más de 120 minutos. Un duelo que, de cierta manera, tenía al Atlético de Madrid como protagonista, ya que era el club con más representantes en el partido. Eso sí, hay varios jugadores del cuadro argentino que quedaron especialmente señalados.

Álex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Álex Grimaldo han regresado a territorio español con una segunda estrella bordada en el pecho. Por contra, los argentinos se marchan de vacaciones tras morir en la orilla, entre ellos los cuatro rojiblancos: Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Nico González, Thiago Almada y Juan Musso.

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Los cuatro argentinos señalados del Atlético de Madrid

Nahuel Molina fue el más señalado. En semifinales ya salió en la foto del gol de Anthony Gordon, que le comió la tostada por la espalda para adelantar a Inglaterra. Esas dudas defensivas provocaron que Scaloni le dejara en el banquillo de inicio en la final para dar la titularidad a Montiel. Nahuel no entró al campo hasta el minuto 58 y, otra vez, volvió a salir en la foto del gol rival: Nico Williams le ganó la espalda para asistir a Ferran Torres en el gol que dio el título a España. Una situación que, por desgracia, conocen de maravilla los aficionados del Atlético. Por si fuera poco, acabó de la peor manera posible, propinando un puñetazo a Rodrigo nada más concluir el encuentro.

Julián Álvarez no se queda atrás. No es que estuviera mal en la final, sino que directamente no estuvo: 0 disparos, 0 regates, 0 pases claves, 0 centros. Apenas 29 intervenciones con balón en 102 minutos y ninguna incidencia en el ataque de su equipo. Todo ello tras un Mundial insuficiente en términos generales: marcó un golazo a Suiza... y nada más. En un torneo en el que arrancó como suplente y marcado por sus polémicas palabras iniciales, apenas brilló en uno de los ocho partidos.

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Thiago Almada pasó de titular a la nada. Tras su pobre curso con el Atlético, sorprendió que saliera de inicio en tres de los cuatro primeros partidos por la banda izquierda. Eso sí, dejó actuaciones muy pobres y fue casi siempre sustituido. Acabó el torneo prácticamente desaparecido: 0 minutos en la final ante España, 0 minutos en la semifinal ante Inglaterra, 30 minutos de prórroga en los cuartos ante Suiza y 0 minutos en los octavos ante Egipto.

Giuliano Simeone tampoco acabó bien parado. Sorprendió verle de titular en la semifinal ante Inglaterra después de que apenas hubiera participado en uno de los seis primeros encuentros. No se le puede reprochar nada en cuanto actitud, como casi siempre, pero quedó señalado en el gol de Ferran Torres, quedándose parado en la frontal del área y permitiendo al valenciano rematar para hacer el 1-0. Un gol que vale un Mundial. Casi nada.