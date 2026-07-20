La broma de José Luis Martínez-Almeida al Real Madrid con la celebración en Cibeles

Celia Pérez 20 JUL 2026 - 16:52h.

El alcalde de Madrid ha hablado sobre la celebración en las calles madrileñas

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España se ha proclamado campeona del Mundial 2026. En una intensa final frente Argentina, los de Luis de la Fuente han logrado la soñada segunda estrella gracias al tanto de Ferran Torres. Un duelo que quedará grabado en la retina de millones de españoles que hoy lunes continúa la celebración en las calles de Madrid. La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración, y que ha destacado José Luis Martínez-Almeida dejando un pequeña broma a los aficionados del Real Madrid.

"Yo digo, sin que se me enfaden los madridistas, que algo vamos se va a celebrara este año en Cibeles, que yo creo que es algo que nos alegra a todos", comentó el alcalde de Madrid, reconocido aficionado del Atlético de Madrid, en los micrófonos de COPE.

En este sentido, Martínez-Almeida ha destacado que la elección del lugar viene por parte de la Real Federación Española de Fútbol, que tras realizar allí la de la Eurocopa ha decidido repetir escenario. "Nosotros nos pusimos a disposición de la Federación y como la Eurocopa se celebró hace dos años y salió extraordinario todo lo que pasó, la Federación ha mantenido el lugar. Nosotros le dijimos que donde ellos quisieran, nosotros prestábamos todo el apoyo, pero yo creo que ellos mismos tras toda la experiencia de la Eurocopa les convenció, además el edifico sirve de apoyo con todo lo que viene con los jugadores. Ellos entendieron que era el mejor sitio", explicó.

Ya desde las 18.00 horas, el escenario instalado en Cibeles acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21.00 horas, con la participación de DJ de primer nivel, destacados artistas y numerosas sorpresas, según informó la Real Federación Española de Fútbol.