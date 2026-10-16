Partido por todo lo alto en La Cartuja entre el tercer clasificado y el líder de LALIGA EA SPORTS

Seis de seis, clasificación segura: los 13 precedentes que respaldan al Betis en Champions

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Partidazo a la vista en el Estadio de La Cartuja. Apenas unos días después de deslumbrar en la UEFA Champions League, cada uno a su manera, este sábado se miden en el recinto cartujano el primer y el tercer clasificado de LALIGA EA SPORTS en la novena jornada. Solo cinco puntos separan al Real Betis Balompié del líder, un inexpugnable FC Barcelona que tiene en su segunda visita a Sevilla su primer gran escollo de la temporada.

Los dos equipos, además, jugarán con una nueva jornada de Champions en el horizonte, especialmente un Barça que se mide al PSG el próximo miércoles. El Betis volverá a jugar en casa ese día ante el Feyenoord, pero antes hay mucho que decir en este nuevo duelo entre dos entrenadores top como Manuel Pellegrini y Hansi Flick.

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El posible once titular del Betis

Manuel Pellegrini seguirá con su particular clínic en rotaciones, ayudado cómo no por la plantilla que tiene a su disposición, con numerosas alternativas en todas las posiciones. Se esperan varios cambios con respecto al once que salió al césped en el partido ante el Oporto, e incluso algún peso pesado como Antony podría tener descanso. Las bajas confirmadas son Junior Firpo y Aitor Ruibal, aunque el de Sallent está cada vez más cerca de su reaparición.

Lo normal es que jueguen Álvaro Valles, Fran García -si es que no decide desplazar a Valentín Gómez para dar descanso al de Bolaños de Calatrava-, Isco, Abde y siete más. Hombres como Diego Llorente, Héctor Bellerín, Pablo Fornals, Facundo Bernal o Cucho Hernández es más que probable que salgan de inicio ante el conjunto azulgrana.

Con todo, el posible once sería el formado por Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal. Pablo Fornals; Riquelme, Isco Alarcón, Ez Abde; y Cucho Hernández.

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El posible once del Barça en Sevilla

Hansi Flick, por su parte, tiene un ojo en la enfermería. Este jueves pudo contar con Raphinha y Frenkie de Jong durante la sesión de entrenamiento, pero parece improbable que ninguno de los dos sea titular en La Cartuja, más aún con un nuevo partido de Champions a la vuelta de la esquina el próximo martes, nada menos que ante el PSG. Las únicas bajas confirmadas de momento son las de Roony Bardghji y Andreas Christensen.

En cuanto al once, muchas dudas. Viene de jugar en Estambul y tiene que viajar a París, pero el duelo ante el Betis también es de máxima exigencia, por lo que tampoco puede rotar en exceso. Jugadores como Koundé, Xavi Espart, Adeyemi o Gabriel Jesús tienen serias opciones de partir como titulares.

Así pues, un posible once del Barça ante el Betis podría estar formado por Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodrigo, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Adeyemi; y Gabriel Jesús.