Álvaro Borrego 15 OCT 2026 - 15:28h.

Lo que debió ser una noche mágica terminó en "indignación y frustración", como él mismo ha reconocido

La reacción de Antony al escuchar el himno de la Champions en el campo del Betis: "Me emocioné"

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Antony Matheus dos Santos ha denunciado un robo en su domicilio mientras se disputaba el Real Betis - Oporto de Champions. Lo que debía ser una noche mágica para él, con el regreso de la máxima competición continental 21 años después, terminó en "indignación y frustración", como él mismo ha reconocido a través de sus redes sociales. El futbolista ha mostrado su malestar por "la sensación de inseguridad" que les ha producido este hurto, aunque por suerte no hay daños humanos que lamentar.

El comunicado de Antony sobre el robo de su domicilio

"Hoy vengo a compartir una situación muy triste e indignante. Una noche que tenía todo para ser maravillosa terminó en indignación y frustración ¡Robaron en mi casa!.

Es difícil explicar la sensación de que invadan nuestro espacio, de saber que aquello que construimos con tanto esfuerzo y dedicación fue arrebatado por alguien que no tiene ni idea de las batallas que hemos librado para conseguir cada cosa.

Lo que más indigna no es solo la pérdida material, sino la sensación de inseguridad dentro del lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos; ver la inseguridad reflejada en los ojos de mi familia. Pero, ante todo esto, una cosa me queda aún más clara: no existe bien material en el mundo que sea más valioso que la vida y el bienestar de mi familia.

Todo lo que perdimos, podemos recuperarlo. El trabajo continúa, los sueños permanecen y las ganas de salir adelante siguen intactas. Lo que realmente importa es poder mirar a mi familia y saber que seguimos juntos, unidos y con fuerzas para superar este nuevo momento difícil.

Quedan la sensación de inseguridad y la indignación, pero también queda la certeza de que nuestra mayor riqueza nunca estuvo en los objetos dentro de casa, sino en las personas que hacen de ella un hogar. Porque, al final, mi mayor logro siempre será mi familia".