Álvaro Borrego 15 OCT 2026 - 13:53h.

El 100% de los equipos que lograron seis puntos en las dos primeras jornadas terminaron jugando las rondas eliminatorias de la Champions

Los millones que ingresará el Betis por ganar al Oporto en la Champions

Compartir







La victoria lograda frente al Oporto ha disparado las opciones del Real Betis para clasificarse a las rondas eliminatorias, un objetivo con el que muy pocos fantaseaban cuando salió el sorteo, dado que entre sus rivales se encuentran tres campeones de la Champions League además de uno de los equipos más en forma de Europa como lo es el Arsenal. Sea como fuere, lo cierto es que las posibilidades han crecido sensiblemente después de sus dos primeros triunfos y según la inteligencia artificial los de Manuel Pellegrini tienen más de un 90% de probabilidades de como mínimo alcanzar los play offs previos a los dieciseisavos de final. Así lo aseguran los números pero también los precedentes, dado que el 100% de los equipos que llegaron a la jornada dos con seis puntos (13) terminaron pasando de ronda. Ninguno de ellos quedó eliminado en la fase de grupos.

Este nuevo formato de liguilla se inauguró en la temporada 24/25 y por aquel entonces hasta siete equipos terminaron la jornada dos con pleno de puntos. Liverpool, Aston Villa, Leverkusen, Juventus, Dortmund, Brest y Benfica hicieron un seis de seis en sus dos primeros compromisos. Los tres primeros terminaron accediendo directamente a los octavos de final, mientras que los restantes terminaron jugando el play off previo.

PUEDE INTERESARTE Tempus fugit

Ese escenario se repitió la temporada pasada, siendo seis los equipos que lograron concluir la segunda jornada con pleno de puntos. Arsenal, Bayern de Múnich, Real Madrid, Qarabag, PSG e Inter de Milán hicieron seis de seis en el comienzo, al igual que el Real Betis. Los dos primeros accedieron directamente a los octavos de final y los cuatro restantes terminaron jugando los play offs previos.

Conviene recordar que la temporada pasada el último accedió con 9 puntos, mientras que en la 24/25 el vigésimo cuarto se clasificó con once, por lo que se estima que al Real Betis Balompié todavía le faltarían por lograr entre tres y cinco puntos para certificar su presencia por primera vez en unas rondas eliminatorias de la Champions League. Sea como fuere, los precedentes le respaldan. El 100% de los equipos que lograron pleno de puntos en las dos primeras jornadas terminaron pasando de ronda. Motivos para soñar.