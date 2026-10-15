"El tiempo vuela y lo que hoy está reciente, cuando menos te lo esperes solo será un recuerdo más"

La intrahistoria del histórico tifo del Betis en Champions: cómo se hizo y qué significa

Compartir







El tiempo vuela. 21 años han pasado desde la última vez que la Champions League pisó la casa del Real Betis. Demasiado tiempo para una hinchada de sobra merecedora de noches como esta. Demasiado tiempo para todo aquel que divagó por el barro, por el infierno, sin más aspiraciones que seguir lo que les dictaba el corazón. Dos décadas sin citarse con los grandes. Más de cuatro lustros sin disfrutar de lo que quizás hubiera merecido mucho antes. Y entre medias, muchas fatigas. Un club al borde de la quiebra, una entidad que coqueteó con la desaparición. Un equipo vilipendiado, caricaturizado, al que muchos dieron por muerto. Por momentos incluso una marioneta en manos de patrimonios adulterados. Esa títere manoseado del cual más de uno quiso aprovecharse. Pero nunca le dejaron solo. No lo abandonaron los que aún siguen aquí, pero tampoco los que ya no están. Y por ellos fue por quien de verdad mereció la pena.

Porque para lo que otros significa la simpleza de tres puntos más, en Heliópolis, o en La Cartuja, todo iba mucho más allá de eso. Y es que antes de empezar el partido ya todo había merecido la pena. Era el premio al sacrificio. La recompensa al sufrimiento. La gratificación por todo lo luchado hasta llegar aquí. Es la bonificación para tantas horas sin descanso, para tanto dinero caído en saco roto. Era el galardón a tantos kilómetros por tierra, mar y aire. Era el orgullo de saber que escogiste el lado correcto. Era el orgullo de saber que entre tus manos tenías el mayor tesoro posible. Era el recuerdo a los que ya no están. A todos aquellos que hoy moran en el cielo y que algún día soñaron con esto.

El tiempo vuela. Para lo bueno y lo malo. Y lo que un día fue dolor hoy no es más que una cicatriz que te enseña a no olvidar. Y lo que hoy es alegría no será más que un aprendizaje para cuando lleguen mal dadas recordar que fue posible, que fue real, que hay un destino mejor. Por eso este que escribe hace esa reflexión. Tempus fugit. El tiempo vuela y lo que hoy está reciente, cuando menos te lo esperes solo será un recuerdo más. Manuel Pellegrini será nostalgia. Esta plantilla se convertirá en un recuerdo más. Y noches como está solo serán memorias de antaño. El pasado ya se fue y el mañana nunca está garantizado. El único espacio en el que puedes actuar, sentir y decidir es el hoy. Por eso debes aprovecharlo. Disfrútalo como todo se marchitara en unas horas.

Cada conversación casual, cada abrazo de gol y cada tarde de partido que experimentamos en este instante se están transformando, silenciosamente, en el archivo de nuestra memoria. Y es que a veces ignoramos la belleza de la rutina. Lo bello de ganar una semana, y otra, y otra. Y esa rutina del Betis dura ya más de seis años, pero no se confundan. Esto no es eterno. Esto no durará toda la vida. Exprime cada momento. Cada gol, cada triunfo, cada alegría. Cada partido, cada viaje, cada experiencia. Algún día llegará la oscuridad y en ese momento el único consuelo será decir que mereció la pena. Que tú estuviste ahí y exprimiste hasta el último segundo de felicidad.

PUEDE INTERESARTE Así sonó por primera vez el himno de la Champions League en La Cartuja

Dicen que la velocidad del tiempo no se puede frenar, pero sí pueden elegir reír sin prisa, celebrar goles sin desenfreno y abrazarse fuerte para que los recuerdos del futuro estén llenos de alegría. Porque eso es la vida. La virtud de elegir bien con quién compartir ese instante que justo ahí ya se está convirtiendo en memoria, en recuerdo, en pasado. Un momento, como el de ayer, que quedará guardado para muchos. Para esos abuelos que no saben si volverán a vivirlo, para esos padres orgullosos de haber transmitido la mejor herencia posible y sobre todo para esos niños que algún día inevitablemente mirarán al cielo pensando: "ojalá volver a vivirlo contigo una última vez".

Y es que lo del Oporto es un reflejo de la vida misma. La que te enseña que jamás debes rendirte. Esa gallardía que te impulsa a destrozar los pronósticos, a dinamitar el equilibrio con tantos desencantos como explosiones de júbilo. Es el principio del fin. O el fin del principio. El punto de partida para nuevos recuerdos. Un aliciente para más abrazos, más besos y más lágrimas.

PUEDE INTERESARTE Los millones que ingresará el Betis por ganar al Oporto en la Champions

Es un dulce broche para tanto sufrimiento. Para los de Albacete, Sabadell y Ponferrada. Es la recompensa para los que lucharon y cayeron por el camino. Para aquellos que hoy son invisibles. El acicate para los que siempre quisieron más y el cosquilleo de toda esa savia nueva que hoy planta una nueva esperanza. La ilusión por un nuevo futuro, pero también la certeza de que algún día no será tan dulce. Y ese será el aprendizaje para el que hoy se equivoca. Ese será el aprendizaje para el que hoy ve antes un defecto que nueve virtudes. Y ese día, llegará el arrepentimiento por no haber disfrutado el momento. Por no disfrutar lo efímero. Mientras tanto... háganlo. Tempus fugit.