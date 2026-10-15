Álvaro Borrego 15 OCT 2026 - 09:54h.

El extremo reconoció haberse emocionado nada más salir al campo y ver a casi 70.000 almas cantando el himno de la Champions

La intrahistoria del histórico tifo del Betis en Champions: cómo se hizo y qué significa

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La de este miércoles fue una noche que quedará grabada por siempre en la retina de los béticos. La Champions League regresaba a la casa del Real Betis 21 años después. Demasiado tiempo para una afición que había merecido mucho antes vivir tardes como la del Oporto, con su equipo compitiendo de tú a tú a los mejores equipos del continente. Volver a escuchar el himno de la máxima competición continental fue toda una experiencia para la hinchada, especialmente para las generaciones que aún no sabían lo que era ver a su equipo jugando contra los mejores clubes de Europa. Una emoción que contagió incluso a jugadores como Antony, quien no pudo esconder la emoción nada más saltar al campo.

Precisamente Antony dos Santos, después de lograr su primera asistencia este curso, se mostró muy feliz por el pleno de triunfos de su equipo en la Liga de Campeones, tras vencer por 3-2 al Oporto en la segunda jornada, y destacó que están "construyendo ese espíritu de ganar" y que esta nueva victoria redobla su "confianza".

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"Cuando salimos al campo, me emocioné por la afición y por todo, después de veintiún años sin jugar Champions en nuestra casa. Esto es muy importante para todos. Ha sido una noche muy dura, pero conseguimos la victoria", afirmó en declaraciones a Movistar+ el atacante de Osasco (estado de Sao Paulo).

Antony subrayó la relevancia del nuevo triunfo logrado por el Betis y la buena imagen dada por su equipo. "Lo más importante es que peleamos hasta el final, estamos construyendo ese espíritu de ganar y tener esta secuencia de victorias nos da más confianza para seguir adelante", recalcó.

El internacional brasileño incidió en esa idea, manifestó que en el Betis están "creando un plantel muy fuerte, y ahí está esta secuencia de buenos de resultados", y añadió que aunque "queda mucho por delante, es muy importante para ganar confianza, sobre todo ganando en casa". "Tengo mucho orgullo por todo el equipo. Estamos creando ese espíritu, que es lo importante, para seguir adelante", concluyó.