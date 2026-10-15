Raphinha aprieta en el FC Barcelona para adelantar su regreso tras lesión y estar ante el Betis

Fran Fuentes 15 OCT 2026 - 12:54h.

El brasileño hará parte de la sesión con el grupo este jueves y verá cómo se encuentra, acelerando así su regreso

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El FC Barcelona se enfrenta al Real Betis este fin de semana, después de las victorias de ambos equipos en sus respectivos partidos de UEFA Champions League. El duelo en La Cartuja medirá a dos equipos en su punto álgido de la temporada, instalados en el optimismo, el buen juego y las victorias. De cara al encuentro, parece que el conjunto que dirige Hansi Flick tendrá una buena noticia con respecto a uno de los lesionados. Hablamos de Raphinha.

Y es que, según informa el diario SPORT, el brasileño vuelve a entrenar con el grupo este mismo jueves después de su lesión, pensando en llegar bien para el duelo del próximo sábado a las 18.30 horas. De este modo, el jugador hará, como mínimo, una parte de la sesión junto al resto de sus compañeros. Las sensaciones del futbolista han mejorado y todo apunta a que será Hansi Flick quien tenga la decisión final.

En este sentido, Raphinha quiere estar en La Cartuja. Su deseo es el de jugar siempre, ayudar a sus compañeros y trabaja con la máxima ambición. De este modo, dependerá de si su entrenador decide apostar por él, corriendo el riesgo ya que llega bastante justo, o si, por el contrario, prefiere reservarle y no forzarle. Tampoco se puede descartar que entre incluso desde el banquillo en la segunda parte, pero todo dependerá del estado físico del futbolista y si está tan recuperado como entrar en la convocatoria.

Hace apenas cinco días, sin ir más lejos, Joan Laporta lo descartaba directamente para jugar ante el Betis: "no estará disponible ni ante el Getafe, ni ante el día del Galatasaray, son situaciones que debemos aceptar. Sabemos las fechas que se perderá, debería estar disponible para París", explicaba. Sin embargo, parece que el jugador insiste en acelerar su regreso y estar disponible para el partido frente al Betis.