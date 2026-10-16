Basilio García Sevilla, 16 OCT 2026 - 14:03h.

"Por suerte, no hubo más consecuencias que las materiales y eso se arregla siempre"

Antony denuncia un robo en su casa durante el Betis - Oporto: "Lo que me importa es poder mirar a mi familia"

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La emoción en el inicio del partido ante el Oporto y la victoria del Real Betis Balompié al volver a jugar la UEFA Champions League ante los suyos fueron los sentimientos que embargaron a Antony durante el partido, pero a su regreso a casa se encontró con una de las peores noticias de su vida. Habían entrado a robar en su domicilio con su familia dentro, una situación muy desagradable que, sí o sí, afecta a lo más preciado que tiene una persona, su hogar y su gente.

Este viernes, un día después de conocerse la noticia y uno antes de que el Betis se enfrente al FC Barcelona, Manuel Pellegrini ha lanzado un mensaje de apoyo al brasileño, hacia el que siempre dirige palabras de elogio y, en este caso, también de consuelo. “Es un traspiés bastante importante. Sentirse que dentro de su casa, estando su hijo entraron a robar, no es algo que sea factible de aceptar. Pero, por suerte, no hubo más consecuencias que las materiales y eso se arregla siempre”, expresaba con empatía el entrenador verdiblanco, siempre pendiente de las situaciones de sus jugadores tanto dentro como fuera del campo.

La valoración deportiva de Antony

Más allá de lo lamentable del robo sufrido, Pellegrini fue cuestionado también por la actuación deportiva de Antony el pasado miércoles ante el Oporto. Estuvo algo desaparecido en la primera mitad, pero tras el descanso estuvo muy cerca de marcar su primer gol de la temporada y también dio la asistencia en el gol del empate de Cucho Hernández. Incluso tuvo participación en la jugada que desembocó en el penalti señalado sobre Ángel Ortiz.

“No diría que su primera acción fue la asistencia a Cucho, antes tuvo un remate en el poste que pudo haber sido el 2-0. En el primer tiempo quizás no estuvo preciso en la definición final, pero está constantemente trabajando el partido, yendo y viniendo, ida y vuelta, encarando... Tiene distintos rendimientos, como todos los jugadores, pero tiene la confianza del cuerpo técnico y sus compañeros para seguir buscando y encarando. Le falta calma para terminar con precisión el ultimo pase, pero está generando y trabajando mucho para el equipo”, concretaba el entrenador chileno.