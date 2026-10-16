Basilio García Sevilla, 16 OCT 2026 - 13:13h.

"Vamos a intentar salir a ganar al Barcelona desde el minuto 1"

Posibles alineaciones del Real Betis y el FC Barcelona en la Jornada 9 de LALIGA

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El Real Betis Balompié vive en un estado de felicidad continua en este inicio de temporada, las buenas noticias en LALIGA EA SPORTS se replican en la UEFA Champions League y este sábado llega un partido de altura al Estadio de La Cartuja. Llega el FC Barcelona de Hansi Flick y el duelo de entrenadores con Manuel Pellegrini es de inmensa calidad.

El entrenador chileno ha comparecido este viernes en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, ha reconocido que no es nada fácil parar a los azulgrana, e incluso ha tenido tiempo para sonreír cuando ha sido cuestionado sobre qué le dice a los laterales cuando toca enfrentarse a hombres como Lamine Yamal, Adeyemi o Gordon. “Que no los pasen. Que ganen los duelos con ellos y estaríamos fenomenal, no siempre se puede, pero lo vamos a intentar”, comentaba con gracia el chileno, sabedor de que la empresa es complicada, pero no imposible.

“Enfrentar al Barcelona es muy complicado, tiene una capacidad de definición muy alta y jugadores de mucha creatividad. Producen muchísimas ocasiones. Hay que estar muy concentrados e intensos, nosotros también las vamos a tener y ojalá las podamos concretar. “Los encuentros con el Barcelona son siempre difíciles de evaluar y analizar, hay que estar muy concentrados para no cometer errores, que se pagan con goles. Tener la capacidad futbolística de mantener nuestro funcionamiento ante un rival que aprieta mucho, vamos a intentar buscar los tres puntos y si no se consigue es porque nos superen. Estamos en casa, con una buena racha, ellos llevan seis victorias seguidas, nosotros cinco y un empate. Ojalá podamos puntuar”, completaba.

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Más respuestas de Pellegrini

El estado del Betis. “Veo al equipo muy bien mentalmente, veníamos de un parón largo, teníamos que jugar en casa con Osasuna, era importante no quedarse atrás, el equipo respondió, nos insertamos en la Champions, volvimos a sumar tres puntos. Hay un plantel y se está viendo cuál es el mejor de inicio para cada partido. Parte física, táctica, de rendimiento… Intentamos poder mantenernos vigentes en las competiciones a través de un plantel”.

Isco suma minutos y Lo Celso no. “Se le ha ido llevando con criterio, 45 minutos, 60 minutos... poco a poco dándole más cargas. A medida que se va sintiendo mejor tiene más minutos. Sin ir a nombres propios, ni Isco, ni Lo Celso, hay un plantel y es el encargado de mantenerse en las tres competiciones”.

Aún espera a Ceballos. “Lo valoro como lo que esperábamos. Lleva un tiempo largo sin jugar, sin pretemporada, no es lo mismo trabajar individualmente que en equipo. El paron le vino muy bien, ira rindiendo más minutos y el equipo lo va necesitando”.

Aitor Ruibal. “Está prácticamente recuperado de la rodilla y ojalá pronto se pueda reincorporar. Después de este partido puede estar”.

Precedentes con el Barça. “Los partidos no los analizo por lo que ha pasado anteriormente. En la medida que seamos capaces de hacer un partido completo, ojalá podamos sumar tres puntos con nuestro publico y contra el Barcelona. Si no, seguiremos luchando en el campeonato que tiene la prioridad, en la que se siguen sumando puntos hasta el final”.

La jugada Lamine en Turquía. “Las distintas maneras de utilizar las herramientas. Lamine está pasando un gran momento, por lo que produce en cada partido, es una de las jugadas más que él hace con la habilidad que tiene. Es un gran jugador”.

Ángel Ortiz. “Cuando son miembros del plantel es porque tienen posibilidad de estar jugando, si no trajimos otro lateral derecho es porque estaba Ángel Ortiz. Esta cubierto con Héctor, Ángel y Aitor. Cada uno tiene capacidad para ser titular. Con la cantidad de partidos que jugamos, todos van a tener la oportunidad. Dar ese rendimiento cuando pueden es lo mas importante porque me facilita hacer rotaciones y seguir manteniendo la competitividad del equipo”.

Césped de La Cartuja. “Normalmente está impecable. Griezmann dijo que era el mejor campo de España. Poco tiempo de recuperación ente partidos, sin estar en su mejor momento no es un campo desastroso que vaya a influir en el juego de los dos equipos”.

Parar al Barcelona. “Los pronósticos son difíciles de dar, con cualquier equipo. Depende de los rendimientos individuales en cada partido. Vamos a intentar salir a ganar al Barcelona desde el minuto 1, si lo conseguimos seguiríamos en la fecha 9, quedarían 298 partidos para acabar LALIGA. El fútbol es muy cambiante. Vamos a intentar jugar como hacemos siempre, sería un gran triunfo, tercero seguido en cuatro partidos en casa, en una competición muy larga y en la que cada punto es muy importante”.

Sistema de Flick. “Cualquier sistema es difícil. Mañana veremos que equipo sale de inicio, las características d ellos jugadores que normalmente juegan. Mantenemos la idea de ser un equipo ofensivo, pero independientemente del rival vamos a salir a ganar”.

Jugar de tú a tú. “Son características distintas. El Atlético de Madrid es el que mejor se repliega y es fuerte en las contras, el Barça tiene las dos características. Vamos a hacer el equipo dentro de la idea futbolística que nosotros tenemos, con las características del rival. Son variantes que siempre hay que tener en consideración, pero teniendo la base de lo que trabajamos todos los días en los entrenamientos”:

Enfrentamiento con Flick. “No conozco tanto a Hansi Flick como para decir que somos parecidos. Todo el tema de la modernidad, Big Data, todos tenemos acceso a esa información. La parte importante es cómo se usa esa información. Son muchas cosas para ser un técnico de primer nivel, mas que estar pendiente de movimientos puntuales en un campo de juego. Todos los técnicos tenemos esos datos que no son decisivos, pero sí importantes”.

Siguiendo a Chile. “En el parón y permanentemente estoy viendo los partidos de todos, de Chile, de la liga inglesa, española… Esta profesión significa muchas horas fuera del campo seguir progresando, aprendiendo y viendo las características de todos. No estoy metiendo en todos los partidos, no tengo información. Es importante que Nicolás siga haciendo su trabajo como está haciendo hasta ahora”.