Basilio García Sevilla, 15 OCT 2026 - 21:57h.

Su parada a Santi Giménez, entre las cuatro mejores de la noche Champions del miércoles

Tempus fugit

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Si el Real Betis fue capaz de ganar este miércoles su partido ante el Oporto fue, en gran medida, gracias a Álvaro Valles. Algún aficionado pensará, sin faltarle razón, que el portero también ayudó a que el equipo luso se metiera en el partido tras no estar del todo fino en el tanto de falta de Gabri Veiga, también que en la primera parte estuvo a punto de meter en un lío a todo el equipo con una mala entrega que estuvo a punto de desembocar en gol de André Silva, pero en lo que todos coinciden seguro es en que salvó el empate en el descuento con una acción espectacular.

El beticismo se ha acostumbrado ya a que el portero de La Rinconada haga intervenciones prácticamente milagrosas en cada partido. Oskarsson, Mbappé o Santi Comesaña, entre otros, así lo atestiguan en este inicio de campaña. Y desde el miércoles, también Santi Giménez.

Pese a las dudas, la figura de Álvaro Valles emergió como nunca, o como siempre, en el alargue del partido de la jornada 2 de la fase liga de la UEFA Champions League. El rinconero ‘voló’ sin motor y metió su mano derecha para enviar a córner el remate a bocajarro del delantero mexicano. Un minuto después, los mismos protagonistas y el mismo resultado, esta vez en un balón más centrado pero también en una jugada llena de tensión y consiguió blocar el esférico. Un descuento sobresaliente para redimirse en un partido no tan bueno del portero verdiblanco.

Entre las mejores paradas del día

Thibaut Courtois, Alisson Becker o Nikita Haikin son tres nombres de porteros que ya saben lo que es hacer cosas grandes en Champions. Los dos primeros son grandes clásicos de los últimos lustros en el torneo y el tercero es el meta ruso del Bodo Glimt, una de las piezas clave de la irrupción del equipo noruego a nivel internacional. Pues bien, la UEFA eligió en la noche del miércoles una parada de cada uno de ellos como las mejores de la noche, completando el póker con la primera de Álvaro Vallés a Giménez. Un reconocimiento más para un guardameta que hace dos años decidió quedarse en la grada una temporada completa para acabar fichando libre por el club de su vida, el Real Betis. La apuesta le salió a la perfección. “Vine al Betis por noches como esta”, decía al término del partido.

“Ha sido una acción bastante rápida. Cuando veo que hay bastantes jugadores del Oporto en el segundo palo, estaba listo para el remate. Por suerte he podido sacarla y he ayudado al equipo a conseguir los tres puntos”, analizaba el portero del Betis, que vivió este miércoles en La Cartuja todas las sensaciones posibles.