Tito González 15 OCT 2026 - 16:37h.

La alegría se desborda y la ilusión se dispara tras el triunfo del Betis contra el Oporto

El divertido vídeo de los jugadores del Betis saliendo de La Cartuja: "Yo hoy no duermo"

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La ciudad de Sevilla ha amanecido con un brillo especial. Con una alegría desbordada, con la ilusión disparada. La Champions League regresaba a la casa del Real Betis Balompié 21 años después y lo hizo por la puerta grande, con un triunfo de enjundia ante nada menos que un campeón de Europa. A la heroica, apelando a la épica. Una remontada histórica para los casi setenta mil espectadores que abarrotaron el Estadio de La Cartuja. Una experiencia inédita para las generaciones que no sabían lo que era disfrutar de su equipo en la máxima competición continental. Con Antony, Ez Abde, Cucho Hernández e Isco Alarcón danzando sobre el terreno de juego. Un resultado que regaló a los béticos una de las noches más mágicas de su historia reciente.

Como no podía ser de otra forma, las cámaras de ElDesmarque se han echado a la calle para testear el sentir de los aficionados verdiblancos. Los más longevos, con la voz entrecortada por la emoción. Los más jóvenes, sin calificativos para describir lo que allí vivieron. Incluso hay alguno que no es capaz de contener las lágrimas.

"Este Betis es el que yo quiero. Somos del barrio de la alegría. Lo que yo viví ayer hacía tiempo que no lo veía. Si el equipo se parte la cara y juega como lo hace es normal que la afición esté como esté. Está entregadita total", espetaban algunos de los entrevistados. "Se me cayeron dos lágrimas. No recuerdo el campo apretando tanto. Habré dormido una hora y media. Yo estoy viviendo un sueño", argumentaba otro de los béticos encuestados, que no sabía lo que era ver a su equipo en la Champions League.

Un reportaje para degustar sin prisas. Para saborearlo. ¿Quieres ver cómo ha amanecido la ciudad? Puedes comprobarlo en el vídeo de arriba.