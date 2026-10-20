"En LaLiga, a escándalo semanal", critica el presentador de ElDesmarque

Fran Soto responde a la polémica y habla del árbitro de El Clásico: "Un poco de nerviosismo"

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Manu Carreño, muy crítico con el CTA. Al presentador de ElDesmarque no le han gustado las últimas palabras de Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, quien ha asegurado este martes que "el nivel medio del arbitraje español es el mejor del mundo". Carreño, por contra, recuerda que en LaLiga vamos "a escándalo semanal" y que sólo uno de los 104 partidos del Mundial 2026 tuvo un árbitro español, y fue en primera fase.