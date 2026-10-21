Las infinitas provocaciones de Lucas Hernández a Lamine Yamal durante el PSG-Barça

Alberto Cercós García 21 OCT 2026 - 09:12h.

En la victoria del PSG ante el Barça hay una intrahistoria con Lamine Yamal y Lucas Hernández como protagonistas

El motivo por el que Kang In Lee no jugó con el Atlético de Madrid en Stuttgart

Compartir







El Paris Saint-Germain se llevó el triunfo ante el FC Barcelona (4-2) en un auténtico partidazo de Champions League, pero hubo un duelo que dejó algo más que fútbol en el Parque de los Príncipes. Lamine Yamal y Lucas Hernández protagonizaron una batalla de las que elevan la temperatura, con el francés convertido en una auténtica pesadilla para el extremo azulgrana. El defensa parisino, titular ante la ausencia de Nuno Mendes, no le concedió ni un centímetro al internacional español, que sufrió para encontrar espacios y desplegar su habitual repertorio de regates. Lucas estuvo encima de él desde el primer minuto, agresivo en cada duelo y dispuesto a incomodarlo también con sus constantes provocaciones.

La reacción de Lucas Hernández con Lamine Yamal

El lateral francés entendió perfectamente que no podía permitir que Lamine se sintiera cómodo. Cada vez que el joven talento del Barça recibía, Lucas aparecía para encimarlo, cerrarle el camino y obligarlo a tomar decisiones precipitadas. Hubo regates, caños y varios intercambios de gestos que dejaron claro que aquello no era un simple enfrentamiento entre dos futbolistas. Hernández buscó picar al atacante azulgrana en más de una ocasión, sin perderle la cara ni siquiera cuando el '10' intentaba desbordarlo. La tensión fue creciendo con el paso de los minutos y las imágenes del encuentro dejaron alguna escena especialmente llamativa, incluida una fea acción del defensa que ha circulado en redes sociales y que ha alimentado el debate sobre su comportamiento con Lamine.

PUEDE INTERESARTE España tropieza por la plaza extra Champions y depende de Real Madrid y Betis: así va hoy la clasificación

El desenlace tuvo, además, un punto de ironía. Ambos futbolistas terminaron viendo portería en una noche en la que el PSG acabó imponiéndose. Lucas Hernández adelantó a los parisinos en el minuto 72 con un poderoso cabezazo, mientras que Lamine respondió poco después con una genialidad individual para firmar el 2-2 provisional. El francés ganó buena parte de la batalla defensiva, pero el español volvió a demostrar que necesita muy poco para inventarse una ocasión de gol.

Finalmente, los tantos de Vitinha y Fabián Ruiz sentenciaron al Barça. París celebró la victoria y Lucas se marchó con el premio del gol y una actuación defensiva sobresaliente. Lamine, por su parte, comprobó que algunos rivales están dispuestos a utilizar todas sus armas para sacarlo del partido.