Pablo Sánchez 21 OCT 2026 - 00:27h.

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El Barcelona cosechó en París la primera derrota de la temporada entre todas las competiciones. El equipo de Hansi Flick sucumbió al poderío del PSG en el Parque de los Príncipes y cayó 4-2. Pese a todo lo bueno que hizo el equipo, el míster alemán recalcó la importancia de emplear este resultado para mejorar y que en nada afectará a El Clásico frente al Real Madrid del próximo domingo. Josep Pedrerol hizo lo propio tras el encuentro.

En El Chiringuito, Pedrerol puso en valor el poderío del PSG y considera que esta derrota puede ser positiva para el Barça. "Hoy ha quedado claro. El PSG sigue siendo el mejor equipo de Europa, pero el Bará es el único que le puede jugar de tú a tú. Culés, tranquilos, esto es un buen toque de atención para El Clásico del domingo", expresó al empezar el programa.

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"No hay que venirse abajo o pensar que el PSG es tan superior. Han sido superiores, pero también han tenido que apretar. Ha tenido que forzar la máquina para ganarle a este Barça. Y Flick lo ha reconocido, pero Flick creo que el resultado no lo considera tan negativo. Creo que es el toque de atención perfecto para el Barcelona ante el Real Madrid. Lo que está en la calle acaba entrando en el vestuario, por eso digo que es un buen toque de atención cara al clásico", añadió.

La respuesta de José Luis Sánchez

José Luis Sánchez, habitual colaborador del programa, fue el primero en replicar a Pedrerol qué hubiera comenzado diciendo si el que recibe la goleada es el Madrid. "De tus peores intros en años. Si al Madrid le meten cuatro y un baile los suplentes del PSG sales montando un incendio. Ahora vienes aquí diciendo que es una goleada positiva para el domingo".

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