Pablo Sánchez 20 OCT 2026 - 23:58h.

Hansi Flick encumbra a Xavi Espart y pide paciencia con la lesión de Dani Olmo: "Toca esperar"

Con la mirada puesta en El Clásico

Compartir







Gerard Martín fue uno de los protagonistas que atendió a los medios tras la derrota del Barcelona frente al PSG. El central actuó de inicio para suplir las bajas importantes del equipo blaugrana en defensa. Tras el partido, reconoció que tuvo que jugar con molestias, destacó la exigencia del rival y el escenario y asegura que el resultado no les afectará lo más mínimo para El Clásico frente al Real Madrid.

Estado físico: "La mayoría de jugadores siempre tienen que jugar molestias y un partido así siempre haces todo lo posible por jugar".

La derrota: "Ha sido un partido muy exigente, cada uno ha tenido sus momentos porque los dos equipos queremos presionar alto. Cuando salíamos de la presión había espacios para los dos. Se decide en detalles y en aprovechar bien las ocasiones. La suerte que tenemos es que estamos en octubre y que tenemos mucho margen de mejora".

PUEDE INTERESARTE Alineaciones confirmadas de PSG y Barcelona hoy, jornada 3 de la Champions

El Clásico: No nos va a afectar, hemos competido al máximo nivel y creo que hemos hecho un gran partido quitando esos detalles que nos han podido costar algún gol. Con la cabeza alta. Ya tenemos El Clásico que iremos a ganarlo.

La opinión de Xavi Espart tras el partido

El encuentro: "Sabíamos que era un partido muy exigente, tienen un gran equipo, pero tenemos que sacar cosas buenas. Hemos peleado al cien por cien y pequeños detalles han decidido el partido. También nos va bien para saber en qué cosas tenemos que mejorar y seguir creciendo".

Errores: "El PSG es un equipo que te viene al hombre, estamos abiertos y mejorar esos detalles que pueden desprevenirte está bien. Hemos estado al nivel, hemos tenido mucha intensidad y ahora enfocados en el domingo"

Sensaciones individuales: "Un poco agridulce. Lo primero es la victoria del equipo, pero muy contento por mi primer gol en la Champions. Me hubiese gustado salir con la victoria. Yo me quedo con las cosas buenas que he hecho y que ha hecho el equipo".