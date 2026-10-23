Redacción ElDesmarque Madrid, 23 OCT 2026 - 11:23h.

La viuda del delantero reconstruye la angustiosa noche en la que perdió el contacto con su marido y recibió la confirmación de la muerte de los dos hermanos

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Rute Cardoso ha recordado las últimas palabras que intercambió con Diogo Jota antes del accidente de tráfico que acabó con la vida del futbolista del Liverpool y de su hermano, André Silva, el 3 de julio de 2025. En la biografía Diogo Jota: Forever in Our Hearts, escrita por José Manuel Delgado, la viuda reconstruye las horas de angustia que vivió aquella noche y cómo pasó de esperar noticias de su marido a recibir la confirmación de su muerte.

El último intercambio de mensajes entre Rute Cardoso y Diogo Jota antes del accidente

Jota había emprendido un viaje por carretera junto a su hermano André con destino a Santander. Desde allí, el delantero tenía previsto continuar hacia Reino Unido para incorporarse a la pretemporada del Liverpool. Los médicos le habían recomendado no viajar en avión después de una intervención quirúrgica, por lo que optó por desplazarse en coche. Poco después de que ambos salieran, Cardoso le escribió para desearle buen viaje. “Me respondió con un emoji y le dije que mantuviera la vista en la carretera”, recuerda en el libro.

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La elección del vehículo sorprendió a su esposa. Según explica, Jota nunca había mostrado demasiado interés por los coches de lujo, las joyas o los relojes. Estaba satisfecho con los vehículos que tenían, pero decidió alquilar un Lamborghini Huracán después de haber probado un Ferrari antes de su boda. La preocupación de Rute fue creciendo cuando pasaron las horas y no recibió noticias de los dos hermanos. Intentó escribir de nuevo a su marido para enseñarle un vídeo de su boda que acababa de recibir, pero el mensaje no llegó a entregarse. También trató de contactar con André, sin éxito.

La llamada que confirmó sus peores temores

Ante la falta de noticias, Cardoso llamó al hotel de Benavente en el que los hermanos tenían previsto alojarse. Al comprobar que no habían llegado, contactó con un hospital y con la policía local, aunque no consiguió aclarar qué había sucedido. Finalmente, recurrió a su tío Vitor, camionero con contactos en la policía de transportes española. Mientras hablaba con él, escuchó cómo le pedía a su cuñado Nuno que le pasara el teléfono. Entonces oyó unas palabras que le hicieron temer lo peor.

“Le oí decir: ‘Se están llevando los cuerpos’. Creo que añadió ‘a la morgue’, pero ahí fue cuando me quedé en blanco”, relata Cardoso. Poco después, un agente de la policía española le confirmó oficialmente la muerte de Diogo y André. Cardoso también pidió recorrer la misma carretera por la que habían viajado los dos hermanos para llegar hasta el lugar del accidente. Cuando alcanzó el kilómetro 64, todavía quedaban restos del Lamborghini, aunque un agente le impidió acercarse.

El siniestro ocurrió en la provincia de Zamora, cuando el vehículo se salió de la vía y se incendió. Diogo Jota tenía 28 años, era padre de tres hijos y se había casado con Rute apenas once días antes. Su hermano André Silva, de 25 años, también era futbolista. La biografía recoge los recuerdos de familiares, compañeros y entrenadores para preservar la memoria del delantero portugués, cuya muerte conmocionó al Liverpool y al mundo del fútbol.