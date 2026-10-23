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Los jugadores del Barça tratan de imitar la moda de los pantalones caídos de Lamine Yamal

Los jugadores del Barça tratan de imitar la moda de los pantalones caídos de Lamine Yamal
Los jugadores del Barça tratan de imitar la moda de los pantalones caídos de Lamine Yamal. Redes Sociales
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Los jugadores del FC Barcelona han protagonizado un divertido vídeo en redes sociales. Futbolistas del conjunto culé como Adeyemi o Anthony Gordon tratan de ponerse los pantalones con el tiro muy bajo, tal y como lo hace Lamine Yamal. El internacional español se parte de risa viendo a sus compañeros imitando su forma de vestir. Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.

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