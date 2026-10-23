Los jugadores del Barça tratan de imitar la moda de los pantalones caídos de Lamine Yamal

Javi Rayo 23 OCT 2026 - 10:49h.

Lamine Yamal se parte de risa al ver a sus compañeros imitándole

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Los jugadores del FC Barcelona han protagonizado un divertido vídeo en redes sociales. Futbolistas del conjunto culé como Adeyemi o Anthony Gordon tratan de ponerse los pantalones con el tiro muy bajo, tal y como lo hace Lamine Yamal. El internacional español se parte de risa viendo a sus compañeros imitando su forma de vestir. Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.