Ángel Cotán 23 OCT 2026 - 06:51h.

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El afamado presentador, sin pelos en la lengua

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Mati Prats va con todo. El afamado presentador de esta casa estuvo presente en el último episodio de El Chiringuito y habló del 'Caso Negreira' en los días previos a la disputa de El Clásico. El encuentro entre FC Barcelona y Real Madrid llega envuelto por el descontento arbitral del conjunto blanco, aunque el periodista deja claro que no es aficionado del equipo madridista en un duro alegato contra el club azulgrana.

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El contundente alegato de Mati Prats contra el Caso Negreira

Este fue el alegato completo de Mati Prats contra el Caso Negreira: "¿Y aún seguís con Negreira? Y lo que nos queda... Yo no soy del Barça ni del Madrid, pero no me voy a callar porque esto es el mayor escándalo de la historia del fútbol español. Y la credibilidad de LALIGA está manchada. ¿Para qué eran esos informes que nadie vio? ¿Para que se pagaba a árbitros? Si erais tan buenos... ¿Para qué pagabais al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? Que no cuela. Los únicos que se tragan esa versión oficial del club son los culés más acérrimos. Hay mucha gente del Barça que quieren saber qué pasó".

Florentino Pérez no acudirá al Camp Nou

El expresidente del Real Madrid Ramón Calderón ha afirmado este jueves que la ausencia del actual dirigente del club blanco, Florentino Pérez, en el clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou contra el Barcelona será "una mala noticia para el deporte y para el prestigio" de la entidad del Santiago Bernabéu.

"La ausencia del presidente de mi equipo es una mala noticia para el deporte y para el prestigio del Real Madrid. No damos un buen ejemplo a los aficionados si los dirigentes no demostramos una relación amistosa. No tiene nada que ver con el deporte. Da la sensación de que es una rabieta personal, después de que el Barcelona decidiera no seguir con el proyecto de la Superliga", ha opinado.

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