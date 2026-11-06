Álvaro Borrego 06 NOV 2026 - 10:44h.

El canterano regresa justo cuando más lo necesitaba Pellegrini, para el que seguirá siendo "un jugador importante"

Cinco meses de lucha y una noche para hacer historia: Aitor Ruibal entra en un grupo único del Betis

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Cinco meses después de su último compromiso oficial, Aitor Ruibal volvió como estaba. Tal y como se le esperaba. El canterano disputó la última media hora en Borussia Dortmund y lejos de pesarle la inactividad que arrastraba, terminó siendo el principal argumento ofensivo del equipo en el tramo final de partido. Marcó el gol de su equipo y pudo incluso hacer otro. Su regreso se produce justo cuando más lo necesitaba Manuel Pellegrini, dadas las dudas que sigue sembrando Antony y la necesidad de encontrar una alternativa para dosificar los esfuerzos de Troy Parrott mientras Cucho Hernández siga lesionado.

Vuelve el chico para todo de Manuel Pellegrini. El futbolista más polivalente de la plantilla. Y es que Aitor Ruibal es el gran infravalorado del Betis. Lo mismo es lateral que desborda en el extremo o marca goles como delantero. Es el futbolista con más partidos en Europa de la historia del club. Es ese jugador que todo entrenador quiere tener. Él hace justicia el fútbol. Es un seguro de vida. Siempre rinde. Tiene muchas virtudes, es muy competitivo, es rápido, es potente y tiene gol. Ejemplifica lo que es un buen profesional. Quizás no sea mediático, quizás no maneje bien el discurso, pero está en ese grupo de futbolistas verdaderos. Por algo es capitán. Por algo es un obrero de oro. Y así lo volvió a demostrar en Dortmund.

Una actuación que puso en valor el propio entrenador, para el que será un jugador importante: "A nadie le puede extrañar su entrega. Ha tenido esa personalidad y ese fútbol. Siempre ha tenido esa personalidad de medirse en cualquier posición, no tiene ningún problema en adaptarse a distintas posiciones. Hizo el gol, pudo hacer otro, viene saliendo de una lesión bastante larga. Me alegro mucho por él porque lo ha pasado mal en estos cuatro meses o cinco meses que lleva prácticamente sin jugar desde la temporada pasada. Va a seguir mejorando su rendimiento. El gol le va a venir bien y creo que va a seguir siendo un jugador importante".