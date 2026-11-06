Pepe Jiménez Sevilla, 06 NOV 2026 - 07:48h.

Manuel Pellegrini, que rotó en la Champions League, cuenta con una importante duda para la cita

Antony tampoco carbura en el escenario que ya conquistó con el Ajax

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El último duelo en LALIGA antes del parón de selecciones. El Elche recibe este domingo al Betis tras la derrota del conjunto de Manuel Pellegrini ante el Borussia Dortmund con la intención, por parte de ambos equipos, de encontrar tres puntos que le permitan vivir con tranquilidad este pequeño espacio sin encuentros. En ElDesmarque analizamos las posibles alineaciones de los dos conjuntos para la jornada 12 de LALIGA EA Sports.

Con el recuerdo de Jesús de Miguel presente en todos y cada uno de los estadios donde se disputa esta jornada en LALIGA EA Sports, Elche y Betis intentarán conseguir un importante triunfo este domingo con múltiples novedades en sus respectivas alineaciones.

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El posible once del Elche ante el Betis

El conjunto de Martín Anselmi llega a la cita tras sumar ante equipos como el Rayo Vallecano, el Villarreal o el Elche, demostrando que, aunque la temporada no será sencilla, no están dispuestos a ponerlo fácil a ninguno de sus rivales.

Sin Lemar ni Aguado, ambos aún lesionados, Anselmi tendrá prácticamente a su plantilla al completo disponible e intentará presentar ante el Betis un once que le permita aprovechar el cansancio verdiblanco y pelear ante uno de los mejores equipos de la categoría.

Para ello, creemos que el Elche partirá con Dituro en portería; en la zaga, Sangaré, Chust, Redondo y Revivo deberían ser los elegidos; con Villar y Morcillo por delante junto a Buonanotte en el medio; arriba, en punta, Cepeda, Valera y Fer Niño para superar a Álvaro Valles.

El posible once del Betis ante el Elche

En el otro lado del verde está el Betis de Manuel Pellegrini. Cuarto clasificado en LALIGA, los verdiblancos demostraron en Dortmund, a pesar de las rotaciones, que pueden pelear contra cualquiera e intentarán volver a sumar de tres en Elche.

Para la cita, el chileno sigue sin poder contar ni con el Cucho Hernández ni con Facundo Bernal, que cumple su tercer encuentro de sanción, aunque lo lógico es que recupere tanto a Junior Firpo como a Álvaro Fidalgo, que no pudo viajar a Alemania debido a un proceso vírico.

La principal duda en el once de Pellegrini será saber si mantiene a Antony en su alineación después de las últimas actuaciones del atacante brasileño, que ha estado muy lejos del nivel que se le presupone.

Con ello, esperamos a Álvaro Valles en portería; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García en la zaga; para el cnetro, Marc Roca junto a Pablo Fornals e Isco; quedándose arriba Ruibal, Abde y Parrott.