Ángel Cotán 27 NOV 2026 - 12:38h.

El entrenador rojiblanco analizó la actualidad del club

Ademola Lookman asume un incierto mercado invernal y el Atlético de Madrid le pone precio

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Diego Pablo Simeone fue protagonista este viernes en la previa de una nueva jornada de LALIGA EA Sports. El entrenador del Atlético de Madrid, con el ruido de su continuidad en el ambiente, pasó revista antes de medirse al Elche CF. El argentino hizo balance de la enfermería rojiblanca, analizó a su rival y habló de algunos nombres propios.

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Las palabras de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid

Fuera de casa. "Lo explicábamos en Getafe. Estamos pensando en el Elche, un equipo que no está sacando buenos resultados pero tendremos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacerl daño".

Petición para el mercado de fichajes. "Bueno sí, hablamos sobre todo con Mateu para trabajar en búsqueda de siempre seguir trabajando y con las necesidades que tenga el club, pero sí, necesitamos futbolistas".

Jonathan David. "Desde todo momento, más allá de que no haya participado en los últimos partidos, es un jugador que nos sirve, que ayuda, que tiene desmarques y movimientos que necesitamos. Ojalá cuando le toque entrar lo haga como en los mejores momentos que cuando entró".

Insistió en los fichajes. "Eso lo va a determinar el final de temporada, la acumulación de partidos. Está claro que necesitamos reforzarnos para seguir pudiendo estar cerca del lugar donde estamos, sino se hace muy difícil. Y bueno, esa es la búsqueda que vamos a tener en diciembre-enero".

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La pelea por el título de LALIGA EA Sports. "Ni idea si será una liga de cien puntos. El destino no lo sabemos solo lo sabe Dios, así que habrá que preguntar a él".

Rodrigo Mendoza. "Creciendo, evidentemente el cambio había sido importante y le costó en el inicio agarrar esa fuerza que necesita. Se preparó muy bien en pretemporada, es un chico que tiene condiciones y calidad, y ojalá a eso le siga aumentando la intensidad que se necesita para competir".

Las elecciones. "Es una semana importante para el país, ojalá que podamos votar todos y no hablo de política".