El técnico acaba contrato en 2027 y su futuro es más incierto que nunca

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El futuro de Diego Pablo Simeone es más incierto que nunca. El técnico acaba contrato con el Atlético de Madrid el próximo mes de junio y su renovación, a diferencia de épocas anteriores, está en el aire. Mientras tanto, y a la espera de novedades, vuelven a surgir rumores que aseguran que Mateu Alemany sería una pieza clave para dar un relevo al banquillo colchonero.

Según ha contado el periodista Alberto Barbero, que sigue la actualidad del Atlético en el diario Marca, en el canal del periodista Rubén Martín, "hay gente en el club que no quiere renovar" a Simeone. "Es más, hay gente que ha llegado al club para que Simeone no renovara", agregó al respecto.

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Fue entonces cuando los tertulianos del canal se mostraron sorprendidos y le preguntaron directamente si esa persona de la que hablaba era Mateu Alemany. "Correcto, Mateu Alemany llegó al club para hacer lo que otros no se atrevían a hacer. Lo que pasa que claro, hay 345 razones que te dificultan hacerlo", contestó Barbero, en alusión al récord de victorias que acaba de conseguir.

El periodista admite que no sabe si será la última temporada del Cholo en el Metropolitano, pero sí que "es el año que más cerca está llegando al final de contrato sin haberlo renovado". Y es que su última renovación se produjo precisamente en el mes de noviembre. Concretamente, el 9 de noviembre de 2023, hace ya tres años, cuando amplió su contrato hasta junio de 2027.

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Mateu Alemany llegó al Atlético de Madrid el 7 de octubre de 2025, hace poco más de un año, con el cargo de Director de Fútbol Profesional Masculino. Ya en sus primeros meses en el cargo llegaron rumores de que su aterrizaje podría tener el fin de encontrar un relevo en el banquillo del Atlético, algo que tendrá que decidirse durante los próximos meses.

"Que fichen a Alemany para echar al Cholo, que haga lo que otros no se atreven... Ese sería el titular", zanjó Rubén Martín en el canal.

Las palabras de Mateu Alemany y Simeone sobre su renovación

Hace apenas cuatro días, a Alemany le preguntaron precisamente por el futuro del entrenador argentino en Movistar: "Creo que no hay que marcar tiempos en una relación que es totalmente especial, muy especial entre club y entrenador. Lleva aquí 15 años, no es una relación clásica de un entrenador que termina contrato. Creo que con naturalidad, la relación entre club y entrenador ha sido muy buena, franca, directa y muy fácil en estos 15 años y por tanto seguimos en ese escenario. No tiene que cambiar nada", dijo.

Este martes, en la rueda de prensa previa al partido ante el Viking, al propio Simeone le preguntaron por estas palabras de Mateu: "A la explicación de Mateu no hace falta agregar absolutamente nada. Comparto todo lo que dijo y todo lo que explicó", contestó.