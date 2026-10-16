Redacción ElDesmarque Madrid, 16 OCT 2026 - 11:04h.

El exfutbolista avisa de que el equipo de Mourinho necesita una mayor implicación defensiva colectiva para competir contra los grandes

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La remontada del Real Madrid frente a la AS Roma no ha disipado las dudas sobre el equipo de José Mourinho. El conjunto blanco volvió a mostrar dificultades para controlar el partido y defenderse sin balón antes de reaccionar en el tramo final. Una actuación que Álvaro Benito ha analizado en El Larguero de la Cadena SER, donde ha puesto el foco en un problema que va más allá de los nombres elegidos para el centro del campo.

Álvaro Benito apunta a la falta de compromiso defensivo

El exfutbolista ha explicado que Mourinho tuvo que intervenir durante el encuentro para corregir la posición de Aurélien Tchouaméni y pedirle que ayudara a Marc Cucurella en la banda. El francés abandonaría una zona central que había protegido bien en los últimos partidos y dejaba más espacio en una posición sensible, pero el problema principal era otro. "Con Valverde y Tchouaméni ahí, que son dos portentos, contra equipos buenos no te da si tres o cuatro de los de arriba no hacen su función", advirtió. A su juicio, el problema no se soluciona únicamente cambiando piezas o buscando una combinación diferente en la medular, sino que exige una implicación colectiva mucho mayor.

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Álvaro Benito considera que el Real Madrid puede imponerse en muchos encuentros de LaLiga gracias a la calidad individual de su plantilla, pero avisa de que esa fórmula tiene límites cuando aumenta el nivel de los rivales. "Si hay dos o tres jugadores en el equipo que no cumplen con las obligaciones defensivas, a lo mejor en Liga en el 80 % de los partidos no se nota, pero cuando vayas a Champions te van a pintar la cara", señaló.

La reacción que José Mourinho necesita de sus jugadores

El exfutbolista también se ha centrado en el cambio de actitud que permitió al Real Madrid reaccionar en el tramo final. Para Benito, la mejoría no llegó únicamente por las modificaciones tácticas, sino porque el equipo empezó a presionar con más intensidad, a disputar los balones y a atacar con mayor ambición. "A veces cumplir con las obligaciones, con los servicios mínimos, es indispensable para poder ganar los partidos contra rivales del nivel del Real Madrid", resumió.

El analista ha destacado que, cuando los blancos aumentaron la agresividad y comenzaron a incomodar al rival, también aparecieron las ocasiones de gol. Para él, el Real Madrid necesita que todos sus jugadores asuman sus responsabilidades sin balón y aprovechen su capacidad física para presionar de manera coordinada.

Respecto al once, la remontada no elimina las dudas sobre la estructura del equipo. Benito ha planteado alternativas para mejorar la circulación del balón, con Arda Güler y Bernardo Silva como opciones para aportar más claridad al juego y también ha defendido que Valverde puede rendir a un nivel extraordinario como lateral derecho si tiene continuidad en esa demarcación.