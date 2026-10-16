Pablo Sánchez 16 OCT 2026 - 07:59h.

Iturralde desvela un precedente idéntico a la acción de Vinicius con una sanción muy diferente que indignará al madridismo

Estará fuera cuatro partidos

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El Real Madrid afronta este fin de semana la primera de las jornadas en las que no podrá contar con Vinicius Junior tras la dura sanción impuesta al brasileño por lo sucedido frente al Villarreal. Mientras que unos ven justo el castigo, otros lo consideran excesivo. Es el caso del exmadridista Fernando Morientes.

El exjugador expuso su opinión en El Partidazo de Cope y avanzó que esta sanción podría suponer una oportunidad para José Mourinho y el Real Madrid en el plano deportivo. "Está en la encrucijada de a ver ahora qué es lo que pone. Hay veces, lesiones o sanciones, que vienen bien para reconducir situaciones y dar oportunidades a jugadores que lo están pidiendo a gritos. Si el equipo no funciona con los 11 titularísimos, si se toca tampoco va a pasar nada. El centro del campo ya con el debate que hubo de momento está dando la razón a aquellos que decían que un centrocampista organizador era interesante para este Real Madrid", explicó Morientes.

La sanción a Vinicius

Morientes tampoco entiende que el jugador conociera la sanción a la que tendrá que hacer frente justo antes del partido en Roma. "No da igual porque me pongo en la piel de un jugador y resulta que te vas a un partido importante de Champions. Ese partido no vas a estar tranquilo porque hay un inconveniente personal. Los inconvenientes profesionales y personales los pongo al mismo nivel. Son cuatro partidos, muchos. En la época antigua era casi un mes entero de competición", continuó.

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"Yo estoy indignadísimo. Esto está tratado como una agresión. Me venía a la cabeza la típica de Simeone que le hace un agujero a Julen Guerrero. ¿De verdad que alguien no ve que esto no es una agresión y que con dos partidos es mucho más que suficnente? ¿Qué agresión estás viendo? ¿Qué problema ha habido en el jugador que se quitó de encima? Entiendo que es roja directa y que no hay ninguna discuisón, pero de ahí a cuatro aprtidos me parece una barbaridad".