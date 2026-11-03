Pablo Sánchez 03 NOV 2026 - 18:51h.

El emotivo minuto de silencio de los jugadores del Real Madrid tras la muerte de Jesús de Miguel

Mandó un mensaje de apoyo a la familia de Jesús de Miguel

Compartir







Eduardo Camavinga fue el futbolista del Real Madrid encargado de atender a los medios el día previo al duelo frente al AEK en Atenas correspondiente a la cuarta jornada de la Champions. El mediocentro merengue, tras mandar un mensaje de apoyo a la familia de Jesús de Miguel por su fallecimiento, respondió a ciertos aspectos sobre su cambio en la medular, su mejoría en el jugo y la importancia actual que tiene en el esquema de José Mourinho.

Camavinga también recordó lo mal que lo pasó durante el pasado verano, cuando los rumores sobre su salida del Madrid rondaron el horizonte. "Este momento fue duro, difícil para mí porque pienso que en mi carrera no he tenido este tipo de momentos. Siempre hay cosas buenas que aprender. He pensado mucho y ahora soy un hombre nuevo. He trabajado mucho este verano, tengo más disciplina que antes. Ahora trabajo todo para devolverle la confianza al club. Una de las primeras cosas que he hecho es hablar con el míster, me dio toda la confianza para la temporada, que me quedase, y eso me ayudó a estar mejor como ahora".

La rueda de prensa de Camavinga

Salida de Vinicius: "Vini es un madridista desde niño, tiene el corazó blanco y le gusta mucho el club. Él no quería salir".

Aprendizaje: "Primero he ido a la escuela, fue una historia muy diferente, con muchas más personas. Trabajo cosas de mi cabeza que no suelo hacer. También he entrenado mi mentalidad, soy un poco más maduro, no sé si se nota".

José Mourinho: "Es muy simpático, un gran entrenador con mucha historia y con él se aprende mucho cada día".

Críticas: "Lo primero que aprendí es a no escuchar todo lo que vosotros decís. Lo segundo, llevo mucho tiempo en el mundo del fútbol, se pueden decir muchas cosas y me da igual. Pienso que un futbolista siempre tiene que pensar en uno mismo y es lo que he hecho".