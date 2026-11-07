Hugo Duro, Parejo, Isco o Rodrigo son los últimos de un nexo que traspasa temporadas o fronteras

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La rivalidad entre el Valencia CF y el Real Madrid ha dejado capítulos de tensión, polémicas arbitrales, enfrentamientos institucionales y partidos de máxima intensidad. Sin embargo, la historia de ambos clubes también tiene otra cara mucho menos conflictiva que merece ser recordada en la despedida de Mestalla. Hay un vínculo que va más allá de Mestalla y el Santiago Bernabéu: 53 futbolistas han vestido las dos camisetas a lo largo de distintas generaciones.

El listado permite recorrer buena parte de la historia del fútbol español. Desde figuras históricas como Alfredo Di Stéfano (que en Mestalla destacó sobre todo como técnico), Paco Gento, Ricardo Zamora o Gaspar Rubio hasta jugadores mucho más cercanos en el tiempo como Isco Alarcón, Raúl Albiol o Sergio Canales. Una relación de nombres que demuestra que, pese a la rivalidad deportiva, Valencia y Madrid han compartido mucho más de lo que parece.

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Isco, Canales, Albiol y Hugo Duro, los nexos más recientes

Entre los nombres que mejor representan esa conexión aparecen futbolistas de diferentes generaciones. Isco Alarcón es uno de ellos. El malagueño pasó por la cantera valencianista antes de dar el salto al fútbol profesional y acabar convirtiéndose en una de las grandes figuras del Real Madrid.

También está Sergio Canales, que defendió la camiseta del Valencia antes de continuar su trayectoria y que había pertenecido al Real Madrid. Raúl Albiol representa otro ejemplo especialmente significativo. Formado en Mestalla, dio el salto al Real Madrid y posteriormente regresó al Valencia para convertirse en uno de los centrales más reconocidos de su generación.

A ellos se suma un nombre de actualidad en el valencianismo: Hugo Duro (que tiene al Real Madrid su víctima favorita con cinco goles). El delantero pasó por el Real Madrid Castilla, llegó a debutar con el primer equipo blanco y terminó encontrando en Mestalla su lugar en el fútbol profesional. Su historia es una de las conexiones más recientes entre ambos vestuarios.

Mijatovic, Morientes, Milla, Cañizares, Parejo y una larga lista de protagonistas

La relación también reúne futbolistas que tuvieron un peso importante en diferentes épocas. Pedja Mijatovic es uno de los casos más recordados. El montenegrino brilló en el Valencia antes de fichar por el Real Madrid, donde alcanzó la gloria con el gol que decidió la final de la Champions League de 1998.

Luis Milla, que defendió ambos escudos, representa otra de las conexiones destacadas. También aparecen Quique Sánchez Flores, Fernando Morientes, Mista, Rodrigo Moreno, Dani Parejo, Roberto Soldado y César Sánchez.

Son trayectorias diferentes, pero todas sirven para explicar cómo dos clubes enfrentados históricamente en el terreno de juego también han compartido futbolistas, vestuarios y capítulos importantes de sus respectivas historias.

José Manuel Ochotorena es otro nombre imprescindible. El guardameta jugó en el Real Madrid entre 1982 y 1988 y posteriormente llegó al Valencia, donde conquistó el Trofeo Zamora en 1989. Su vínculo con el fútbol valenciano fue mucho más allá de su etapa como jugador: regresó en 2007 y se convirtió en una figura fundamental en la preparación de porteros del club y de la selección española. Falleció el 26 de octubre de 2025.

Juan Cruz Sol, el símbolo de una historia compartida

Si hay un nombre que merece un apartado especial es el de Juan Cruz Sol. Su trayectoria representa como pocas la conexión entre las dos entidades. Llegó al Valencia siendo muy joven, defendió durante una década la camiseta valencianista, fichó por el Real Madrid en 1975 y regresó a Mestalla en 1979 para terminar su carrera.

Conquistó títulos con ambos equipos y mantuvo su vinculación con el Valencia después de retirarse, donde ejerció como delegado, miembro del consejo de administración y embajador del club. Falleció en noviembre de 2020, dejando una huella imborrable en el valencianismo.

Sol y Ochotorena son dos de los nombres que mejor simbolizan que la historia compartida entre Valencia y Real Madrid no se limita a los resultados de sus enfrentamientos.

La lista de los 53 futbolistas que vistieron las camisetas del Valencia CF y del Real Madrid

La lista de los 53 futbolistas que vistieron las camisetas de ambos equipos invita a mirar la rivalidad desde otra perspectiva. Porque Valencia y Real Madrid seguirán midiéndose con toda la tensión que exige un partido de esta dimensión (ya en el Nou Mestalla), pero también tienen una historia común que no entiende de polémicas.

Los 53 futbolistas del registro histórico son, según el portal especializado Ciberche: Alba, Isco Alarcón, Raúl Albiol, Rafael Alsúa, Tano Bonnin, Iván Campo, Sergio Canales, Santi Cañizares, Denís Chéryshev, Alfredo Di Stéfano, Cástor Elzo, Constantino Escudero, Peter Federico, Quique Sánchez Flores, Fernando Gago, Juan Galcerá, Ezequiel Garay, Paco Gento, Dani Gómez, Alfredo Greus, Valentín Gual, Iván Helguera, Joel Johnson, Simón Lecue, Rafael Luján, Evaristo Macedo, Juanjo Maqueda, Francisco Javier Marcet, Hilario Marrero, Álvaro Medrán, Pepín Menéndez, Pedja Mijatovic, Luis Milla, Miguel Ángel Mista, Rodrigo Moreno, Fernando Morientes, Paco Muñoz Pérez, Ramón Nebot, Juan Ochoa, José Manuel Ochotorena, Dani Parejo, Didí Pereira, Félix Pérez, José Luis Pérez-Payá, Juan Planelles, Manuel Quevedo, Felipe Ramos, Gaspar Rubio, César Sánchez, Juan Cruz Sol, Roberto Soldado, Miguel Tendillo y Ricardo Zamora.

Y un mensaje amigable con la voz de Carolina Duarte

"Estimado Real Madrid..." El Valencia CF ha conmemorado el partido recordando una rivalidad centenaria con un emotivo vídeo locurado por Diego Ibáñez, cantante de Carolina Duarte.