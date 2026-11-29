David Torres Valencia, 29 NOV 2026 - 07:07h.

Javier Aguirre avisa a su exequipo: "El hambre con el que llegué a Osasuna hace 24 años no la he perdido"

El Valencia CF aún no ha ganado como local; Osasuna ha mejorado con Arrasate

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El Valencia CF y Osasuna se enfrentan este domingo en Mestalla (14:00 horas) en una jornada muy particular. El partido coincide con las elecciones generales del 29-N y, aunque el resultado no se decidirá en las urnas, ambos equipos tienen mucho que votar sobre el césped. Los valencianistas buscan un cambio de rumbo en casa, donde todavía no conocen la victoria esta temporada, mientras que los navarros quieren dar continuidad a su mejoría y ampliar su distancia con la zona de descenso.

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Un partido especial para Javier Aguirre y para Braulio

El encuentro tendrá, además, un componente emocional para dos protagonistas del Valencia. Javier Aguirre se mide al que fue su equipo, Osasuna, en un partido especial para el técnico mexicano, que todavía tiene pendiente estrenarse con una victoria en Mestalla. El entrenador quiere prolongar las buenas sensaciones que dejó el triunfo ante el Rayo Vallecano (0-1) y trasladar a casa la solidez defensiva que ha conseguido imprimir al equipo. Aguirre vuelve a cruzarse con su exequipo, en un escenario donde necesita cambiar la tendencia.

Pero si para Aguirre será un partido especial, para Braulio Vázquez tendrá todavía más carga sentimental. El director deportivo valencianista recibe al club en el que pasó nueve años después de abandonar el Valencia CF. Osasuna fue una etapa fundamental en su trayectoria profesional y Mestalla será ahora el escenario de un reencuentro cargado de recuerdos.

Dos equipos, dos objetivos y una jornada de elecciones. El Valencia vota cambio en Mestalla; Osasuna, continuidad. El domingo, a las 14:00 horas, el césped tendrá la última palabra.

En lo deportivo, el Valencia tiene una asignatura pendiente mayúscula: ganar ante su afición. Suma dos empates y cinco derrotas en sus siete partidos como local. Una racha que necesita romper para salir de la zona comprometida de la clasificación. Para ello, Aguirre recupera a Gayà, tras cumplir sanción, y a Danjuma, ausente en Vallecas por el fallecimiento de su padre. Jesús Vázquez y Diego López siguen de baja, mientras que Canós continúa sin ficha.

Osasuna, por su parte, llega con la intención de encadenar su segundo triunfo consecutivo tras imponerse al Málaga (1-0). Los navarros tampoco atraviesan su mejor momento lejos de casa: no ganan como visitantes desde agosto, cuando vencieron al Celta. Aimar Oroz apunta a regresar al once y Budimir será uno de los futbolistas a seguir. El delantero croata está a un solo gol de alcanzar los cien tantos con Osasuna.

Alineaciones probables:

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, Copete, Gayà; Raba, Pepelu, Guido Rodríguez, Rioja o Danjuma; Javi Guerra y Umar Sadiq.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Rico; Moi Gómez, Moncayola, Aimar; Rubén García, Budimir y Dubasin.

Árbitro: Javier Alberola (Comité castellanomanchego).

Estadio: Mestalla.

Hora: 14:00