David Torres Valencia, 28 NOV 2026 - 11:11h.

Braulio necesita que su Valencia CF gane a su Osasuna para que haya sorpasso en la clasificación

El doble escenario de Braulio Vázquez en el mercado de fichajes del Valencia CF con dos limitaciones y una prioridad

Compartir







El Valencia CF recibe a Osasuna en Mestalla en un partido que tendrá un componente emocional muy especial para Braulio Vázquez. El director deportivo valencianista se reencontrará con el club al que dedicó nueve años de su carrera, pero lo hará desde el otro lado. El gallego conoce bien Mestalla, donde ya trabajó entre 2010 y 2013, y nunca ha escondido su vínculo con el valencianismo. Esta vez será el anfitrión de un Osasuna que marcó profundamente su trayectoria, que visita por última vez Mestalla, y al que sus huestes necesitan para alcanzarlos en la tabla. Sentimentalismos al margen, Braulio, a pesar de estar sancionado y por tanto lejos del túnel, estará como siempre, nervioso, atento a todo y, también mirando de reojo el teléfono porque es tiempo de mercado.

El corazoncito de Braulio y su emotiva despedida de Pamplona

Pero el gallego tiene tiempo y corazoncito para todos. Su salida de Pamplona fue una de las imágenes más emotivas del fútbol español en los últimos meses. Braulio no pudo contener las lágrimas al despedirse de Osasuna, después de nueve años en el club navarro, en una comparecencia que reflejó lo difícil que fue cerrar aquella etapa. Una despedida que dejó imágenes muy emotivas y que resumió el momento en el que decidió regresar al Valencia.

De romper a llorar en El Sadar a volver a casa

La decisión no fue sencilla. Braulio tenía contrato y había recibido otras propuestas, pero el Valencia era diferente. En su presentación reconoció que había llegado el momento de regresar: "He venido porque era ahora o nunca". Y añadió: "El Valencia CF es muy especial para mí".

Su felicidad por volver quedó patente desde el primer día. "Para mí es un día especial porque es mi vuelta a casa", dijo en su presentación, en la que también reconoció que regresar le generaba "más ilusión y más ambición". No se trataba únicamente de un nuevo proyecto profesional, sino de volver a un club con el que mantiene una vinculación sentimental.

Será un partido con sentimientos cruzados para un director deportivo que ha vuelto al lugar al que siempre quiso regresar.

Ahora, el calendario le brinda un reencuentro especial, el primero de muchos en la élite, aunque sean en el Nou Mestalla, pensará Braulio. Osasuna visitará Mestalla y Braulio estará en el palco como representante del Valencia CF. Después de despedirse entre lágrimas de Pamplona, le tocará ejercer de anfitrión ante quienes fueron su casa durante nueve temporadas. Será, además, la despedida rojilla de Mestalla. Un partido con sentimientos cruzados para un director deportivo que ha vuelto al lugar al que siempre quiso regresar.