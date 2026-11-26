David Torres 26 NOV 2026 - 16:11h.

Por ejemplo, Dovbyk, si no llega el dinero de Pitchwise es imposible

Braulio baja la euforia con el mercado de fichajes del Valencia CF: "No habrá macro revolución"

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ValenciaEl mercado de invierno del Valencia CF tiene una incógnita que condiciona todos los movimientos de Braulio Vázquez: el dinero. El director deportivo trabaja con dos escenarios muy diferentes, uno con la entrada de Pitchwise y otro sin que la inversión estadounidense llegue a tiempo. La diferencia económica puede cambiar el alcance de la planificación, aunque hay una necesidad que no depende de cuánto dinero haya en caja: incorporar un delantero centro.

El primer escenario es el más restrictivo. Braulio debe preparar enero sin contar con los 100 millones de euros anunciados por Pitchwise. Como adelantó ElDesmarque, el Consejo Superior de Deportes ya ha autorizado la operación, pero todavía falta el visto bueno del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para completar la inversión extranjera. El calendario previsto apunta a que el dinero esté disponible antes de que termine el año y, por tanto, antes de que abra el mercado. Sin embargo, mientras no se complete el trámite, el director deportivo no puede darlo por hecho.

El segundo escenario contempla que la autorización llegue a tiempo y que Pitchwise pueda materializar su entrada en el accionariado. Eso permitiría ampliar el margen de maniobra, aunque no supondría disponer libremente de los 100 millones para fichajes. El control económico de LaLiga también condiciona cuánto puede trasladarse al coste de plantilla. En el mejor de los casos, Braulio podría manejar un margen de entre 8 y 10 millones de euros, frente a los aproximadamente tres millones del escenario sin la inversión estadounidense.

Un objetivo común y una prioridad: el ataque

Esta incertidumbre explica por qué el gallego está enfriando las expectativas sobre enero y no prepara una macrorevolución, el director deportivo sigue trabajando y llamando a clubes y futbolistas, pero necesita saber con qué recursos contará antes de dar pasos definitivos. Hay algo que no cambia en ninguno de los dos escenarios: la necesidad de un nueve. Braulio quiere incorporar un delantero que complemente a Umar Sadiq y Hugo Duro y permita a Javier Aguirre disponer de más alternativas. Arnaut Danjuma también puede actuar en ataque, pero no es un delantero centro. El perfil buscado está bastante definido: un ariete de referencia, con presencia física, capacidad para fijar centrales y ganar duelos aéreos. Es una de las conclusiones que se desprenden del retrato de Braulio Vázquez y las necesidades que ha detectado junto a Javier Aguirre.

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Dos limitaciones

A partir de ahí, el mercado dependerá del dinero y de las oportunidades. La dirección deportiva también contempla incorporar un futbolista de banda para cubrir la salida prevista de Ryonosuke Sato, que se marchará cedido para tener minutos, una operación que responde a la necesidad de encontrar un jugador de banda que cubra su posible salida. Además, la portería podría convertirse en otra necesidad si Kayne Van Oevelen abandona el club en enero, una posibilidad condicionada por su situación contractual con el Ipswich Town y que ya ha estado sobre la mesa de Braulio y Aguirre.

Braulio, sin embargo, tiene dos obstáculos adicionales. El primero es económico, con un margen muy distinto según se cierre o no la operación de Pitchwise. El segundo son las fichas: actualmente dispone de dos licencias libres, las correspondientes a Diego López y Sergi Canós, aunque este último está cerca de regresar a la dinámica del equipo. Liberar espacio será tan importante como encontrar jugadores.