David Torres 23 NOV 2026 - 15:25h.

Falta que economía autorice la inversión extranjera para que se pueda desembolsar todo el capital

Cumbre por los fichajes en Madrid: Corey Woolfolk se cita con Braulio y Javier Solís

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ValenciaEl desembarco de Pitchwise en el Valencia CF está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha dado luz verde a la operación que permitirá al grupo inversor estadounidense convertirse en el nuevo socio de referencia de Meriton Holdings, aunque todavía queda un trámite administrativo para completar el proceso. La autorización supone un paso decisivo para desbloquear una operación que contempla una inyección de 100 millones de euros y que debe empezar a tener consecuencias en la planificación deportiva, la estructura del club y el futuro del Nou Mestalla.

La operación, anunciada el pasado 23 de octubre, contempla la adquisición de un 42% del capital del Valencia CF, en una operación que valora la entidad en 1.250 millones de euros. Sin embargo, hay un matiz importante: Pitchwise todavía no tiene ese 42%. Actualmente controla un porcentaje menor y alcanzará ese número anunciado cuando ejecute la ampliación de capital comprometida.

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Todavía falta un último trámite para completar la operación

El visto bueno del CSD era uno de los pasos imprescindibles, ya que la legislación deportiva exige autorización previa cuando una persona física o jurídica pretende alcanzar una participación igual o superior al 25% de una sociedad anónima deportiva. Ahora, el proceso debe superar también la autorización del Gobierno para la inversión extranjera.

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En concreto, corresponde al órgano competente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa resolver la autorización administrativa de la inversión extranjera directa. Por tanto, la luz verde del CSD no significa que el desembarco esté completamente cerrado. Está en manos de los abogados del club y no debería demorarse.

El calendario que maneja la operación apunta a que los 100 millones de euros estén disponibles antes de que termine el año, previsiblemente antes del mercado de fichajes enero. Será entonces cuando se materialice la ampliación de capital y Pitchwise alcance el 42% anunciado.

La Junta de diciembre ¿siguiente escenario para Ann Rodriguez y Corey Woolfolk?

El siguiente escenario importante será la Junta General de Accionistas del próximo 9 de diciembre. La cita servirá para avanzar en la nueva estructura de gobierno del Valencia CF y preparar la incorporación de los representantes de Pitchwise. Ann Rodriguez y Corey Woolfolk están llamados a tener un papel protagonista en esta nueva etapa, aunque su entrada formal en el consejo se producirá dentro de los cambios previstos en el organigrama. Si son accionistas, acudirán a la junta.

¿En qué se invertirán los 100 millones de euros?

Mientras tanto, el desembarco ya ha empezado a tener consecuencias en la gestión deportiva. El pasado 17 de noviembre, Corey Woolfolk se reunió en Madrid con Braulio Vázquez y Javier Solís para conocer de primera mano la situación de la plantilla, las necesidades del equipo y la planificación del próximo mercado. La búsqueda de un delantero y un central está entre las prioridades.

La gran pregunta es cómo se distribuirá el dinero que aportará Pitchwise. No se trata de una cantidad destinada exclusivamente a fichajes. Como ya avanzó el plan de inversión de Pitchwise para los primeros 100 millones, el proyecto contempla reforzar la plantilla masculina y femenina, mejorar las instalaciones de alto rendimiento y desarrollar un nuevo centro médico en Paterna.

En el apartado deportivo, la inyección de capital permitirá ampliar el margen de maniobra del Valencia, aunque eso no significa que los 100 millones estén disponibles para comprar jugadores. La normativa del control económico de LaLiga limita cuánto puede trasladarse una ampliación de capital al coste de plantilla. La estimación publicada apunta a un incremento de entre 10 y 12 millones en el Fair Play, sujeto a la validación correspondiente.

El otro gran objetivo es el Nou Mestalla. Pitchwise considera el nuevo estadio uno de los principales activos de futuro de la entidad, tanto por su capacidad de explotación como por las posibilidades que ofrece su vinculación con el Mundial de 2030. Así lo explicaron sus planes tras la operación en el proyecto de futuro del Nou Mestalla y la opinión de Pitchwise sobre el Mundial.

En definitiva, el visto bueno del CSD acerca un cambio de ciclo en Mestalla, pero todavía no supone el cierre administrativo ni la llegada automática de los 100 millones. El último trámite gubernamental y la ejecución de la ampliación de capital marcarán el momento en que Pitchwise pase de ser un socio importante a controlar el 42% del Valencia CF.