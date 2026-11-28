eldesmarque.com 28 NOV 2026 - 13:36h.

"El mejor bálsamo es ganar"

El Big Data ya empieza a confiar en Javier Aguirre: Así acabaría LALIGA

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ValenciaJavier Aguirre comparece ante los medios de comunicación en la previa del Valencia CF-Osasuna, correspondiente a la jornada 14 de LALIGA. El técnico valencianista analiza la situación del equipo, las sensaciones tras la victoria en Vallecas y los retos que afronta el Valencia en un partido clave para confirmar su reacción y romper la mala dinámica que arrastra en Mestalla, dónde aún no ha ganado. El mejicano sabe que están ante una oportunidad única de despegar en LALIGA aprovechando que han salido del descenso y no quiere que se le escape un nuevo tren. Lo hará ante su ex equipo, dónde jugó y fue entrenador. "Fue un equipo que me marcó mucho, que me hizo muy feliz".

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¿Y qué queda de aquel Javier Aguirre en este Valencia?, le preguntaron. "El hambre. Creo que se puede aplicar el hambre que tenía cuando llegué a España hace 24 años. No la he perdido. Esas ganas de hacer mejores a los equipos a los que he pertenecido. Este es el séptimo y tengo el compromiso de cumplir con mi trabajo para lo que fui contratado", dijo el veterano entrenador que aprovechó para dejar claro que eso no le condicionará.

"Me queda ese sentido de la responsabilidad y ese compromiso que siempre tengo con las camisetas que he defendido. En este caso, con el Valencia lo tengo a tope. Tengo muchas ganas de dar una alegría a la gente y de darles un respiro a los jugadores, que son los que deciden con su trabajo. De Osasuna, queda un gran cariño por aquella institución. Jugué y dirigí allí, fue una ciudad y un equipo que me marcaron mucho, pero tengo unas ganas enormes de ganar mañana", zanjó

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Además, Javier Aguirre ha comentado las siguientes cuestiones:

El equipo ha conseguido mejorar defensivamente y cerrar la portería. Una vez conseguido ese objetivo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuánto falta para llegar a su idea de fútbol?

Nosotros estamos aquí para conseguir resultados. Estamos lejos de lo que queremos: dos victorias, dos empates y dos derrotas desde que nos juntamos. Me gustaría ganar en casa, porque hemos ganado los dos partidos fuera. En casa hemos empatado y perdido contra dos equipos Champions y empatado con el Atlético de Bilbao y el Racing de Santander. El objetivo es ganar en casa. Nos hacen falta puntos y darle una alegría a la gente. Es lo que más deseo. Estoy ocupado en ello.

Braulio Vázquez explicó que en el mercado de enero muchas veces no se trata tanto de elegir a los jugadores que quiere el Valencia como de que esos jugadores quieran venir. ¿Qué importancia tienen los resultados de aquí a enero para convencer a posibles fichajes?

No lo sé, porque estamos hablando de una hipótesis. A mí no me consta. Braulio hace bien su trabajo y tiene experiencia. Yo no la tengo en ese aspecto. No ficho ni hablo con jugadores para saber si quieren venir o no. Esa hipótesis de que los jugadores quieran o no quieran venir no la conozco. Braulio podría contestar si algún jugador le ha dicho que Valencia sí o Valencia no.

En la última rueda de prensa habló de que al equipo le faltaba atrevimiento y continuidad en el juego. ¿Es una cuestión mental, de automatismos o de perfiles?

Las dos primeras que has dicho. En los seis partidos que llevamos ya vemos automatismos, pero nos faltan más. También está el trabajo mental, el de liberarse. Eso te lo puede dar una victoria en casa, como decía tu compañero. Ganar en casa, dar una alegría, pasar un buen domingo y seguir sumando.

Creo que esos dos factores explican por qué no tenemos continuidad. Me refiero a mantener un buen nivel durante los 50 minutos efectivos de un partido. Si el rival es mejor, no hay más que decir, pero esas dos cuestiones nos competen a nosotros. A mí, como entrenador, me corresponde trabajar mejor en el campo y también ayudarles a conseguir esa liberación mental. Los resultados te la dan, sin lugar a dudas.

El equipo cada día defiende mejor. ¿Por dónde pasa la siguiente mejora en la fase ofensiva para acercarse al gol?

Por lo que hemos hablado con tus compañeros: la construcción del juego, los automatismos y las definiciones. Hemos tenido buenas expectativas de gol, incluso mejores que las del rival, pero la definición es la parte más compleja del fútbol. Tenemos que mejorar en ese aspecto.

Se ha hablado de que los agentes de Hugo Duro se han reunido con Braulio para tratar una posible salida en enero. ¿Puede confirmar que se está buscando una salida para el delantero?

No, no puedo confirmar eso. Así como lo del otro jugador sí podía confirmarlo, esto no. No lo puedo confirmar.

Braulio, su espía para Osasuna

¿Ha hablado con Braulio sobre Osasuna? Él construyó buena parte de la plantilla del equipo navarro. ¿Le ha dado las claves para ganarle?

Sí, hemos hablado. Es verdad que intervino en todos o en muchos de los fichajes que tiene hoy Osasuna. Ante jugadores que juegan poco o que no conocemos tanto, él te puede dar ese detalle fino al que nos referimos los entrenadores.

Pero al final juegan los jugadores y los entrenadores nos dedicamos a decirles más o menos cómo y qué hacer. Toda la información que tengas del rival es buena y útil, pero lo que se despliega en el terreno de juego es lo que realmente vale y decide los partidos.

¿Qué Osasuna espera? ¿Cómo ve a Ante Budimir? ¿Y cómo está Danjuma anímicamente después del fallecimiento de su padre? ¿Puede ser titular?

Osasuna es un equipo que con Jagoba ha ganado solidez defensiva. Venía encajando muchos goles y empezó a defender mejor. Es un equipo muy intenso, con mucha energía. Es una característica que ha tenido a lo largo de su historia. Uno asocia a Osasuna con un gran despliegue físico, con el cuerpo a cuerpo, con el ida y vuelta y con un equipo intenso.

Eso espero mañana de Osasuna. En casa mía, ya les decía a mis jugadores, en eso no me pueden superar. En eso no, en mi casa no.

¿Contempla la posibilidad de que Copete y De Haas jueguen juntos como pareja de centrales, teniendo en cuenta que ambos son zurdos?

No es habitual, dices bien, pero no es imposible. De momento no contemplo esa posibilidad, salvo que haya algún contratiempo.

Pueden jugar juntos, son profesionales y no es que solo tengan una pierna. Golpean perfectamente bien con la derecha, aunque no mejor que con la izquierda. Podrían jugar algún día, ya lo he comentado, pero de momento no lo contemplo para mañana.

Osasuna ha mejorado defensivamente con Arrasate y el Valencia también ha dado un paso adelante en defensa. Sin embargo, al equipo todavía le cuesta generar fútbol con continuidad. ¿Cómo se traduce todo esto de cara al partido?

Creo que es lo que he explicado e intentado explicar más de una vez. Nos falta asociarnos más y mejor, nos falta mejorar el juego con la pelota y también la definición. En el plano del esfuerzo colectivo sin balón, el equipo lo ha hecho bastante bien, eso es verdad. Son cosas de buscar un equilibrio. Ojalá sigamos en una línea ascendente. Hemos conseguido dos victorias en los tres últimos partidos y creo que el equipo ha tomado un poco de oxígeno.

Partido ideal para salir del pozo

Mañana tenemos una oportunidad de repetir victoria, que sería sensacional. Dicho esto, con todo el respeto para Osasuna, sus jugadores y su entrenador, no va a ser fácil. Queremos los tres puntos y hay que trabajar mucho.

Mañana hay que trabajar mucho con y sin balón. Tenemos que mejorar para tener continuidad en el juego. No podemos ser un equipo de 15 minutos buenos y luego 30 malos. A ver si somos capaces de mantener y sostener un buen ritmo de juego.

Ha repetido en varias ocasiones que una victoria ayudaría a los jugadores a liberarse mentalmente. ¿Se refiere únicamente a que los resultados les liberen o está realizando también un trabajo psicológico con ellos?

Ayudan mucho los resultados. Yo soy muy cercano a ellos, pregunto mucho y hablo mucho. Ya lo dije en otra rueda de prensa: veo que el fútbol se sostiene sobre cuatro patas: la física, la técnica, la táctica y la mental. Y esas hay que trabajarlas todos los días. No hago dinámicas grupales especiales. Alguna vez hacemos algún partido, vemos un vídeo, pero sí que cuando veo a algún jugador que tiene alguna dificultad me acerco. Tenemos una manera de medir el estado de ánimo del jugador: cómo ha descansado el día anterior, cómo se siente y cómo está. No hacemos dinámicas especiales, para nada. La mejor dinámica es ganar. Ese es el mejor bálsamo