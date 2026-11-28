David Torres Valencia, 28 NOV 2026 - 09:09h.

Nominado al mejor jugador de noviembre; lidera cinco estadísticas en el Valencia CF

El Big Data ya empieza a confiar en Javier Aguirre: Así acabaría LALIGA

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Javier Aguirre ha revivido al Valencia CF. El técnico mexicano le ha dado la vuelta a un inicio titubeante y ha conseguido dos victorias en los últimos tres partidos para sacar al equipo de los puestos de descenso. En esa transformación hay un futbolista que ha ganado protagonismo y que explica buena parte del funcionamiento colectivo: Javi Guerra. Los datos de LALIGA Beyond Stats ponen cifras a su importancia. Sara Carmona y Roberto Benito analizaron el rendimiento del Valencia en su último programa y destacaron al centrocampista de Gilet como uno de los grandes protagonistas del equipo. No es una cuestión de sensaciones: Guerra es el número uno de la plantilla en cinco apartados estadísticos. Su importancia también se refleja en el mercado: con un valor de 25 millones de euros según Transfermarkt, es el jugador más valioso de la plantilla valencianista y uno de los activos más apetecibles para el mercado. Su rendimiento y su juventud le convierten en un futbolista con atractivo para otros clubes.

El futbolista que más genera y más trabaja

El primer dato está relacionado con una de las grandes carencias que arrastraba el Valencia: la generación de ocasiones. Guerra suma tres asistencias, el mejor registro de la plantilla. Su promedio es de 0,23 asistencias por partido, aproximadamente una cada cuatro encuentros. Una producción especialmente valiosa en un equipo al que le ha costado encontrar el último pase y generar situaciones claras de gol.

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Pero su aportación ofensiva no termina ahí. También encabeza la clasificación interna en acciones de alto impacto, con 24, y en regates con éxito, con 21. Además, es el futbolista que más pases ha dado en zona de ataque, con 78.

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Hay otro dato que explica por qué su rendimiento encaja con lo que busca Aguirre. Javi Guerra también es el jugador del Valencia que más presiona, con 220 acciones. Es decir, el mismo futbolista que intenta desequilibrar y encontrar soluciones en campo contrario es también el que más trabaja para recuperar el balón.

Aguirre está consiguiendo sacar la mejor versión de Javi Guerra, que ha recuperado protagonismo y se ha convertido en una pieza fundamental de la reacción valencianista. Su rendimiento también ha tenido reconocimiento individual: ha sido nominado al premio al mejor jugador sub-23 de LALIGA del mes de noviembre.

Esa doble dimensión, con balón y sin él, convierte a Guerra en una pieza fundamental del nuevo Valencia. Sus números lo sitúan en lo más alto de la plantilla y explican por qué es, además, su futbolista más cotizado.