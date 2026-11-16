Javi Guerra dibuja el centrocampista perfecto para el Valencia CF: cinco leyendas y una pista para el futuro

David Torres 16 NOV 2026 - 09:39h.

Así se prepara el Valencia CF para el mercado: Braulio Vázquez y la necesidad de hacer hueco además de fichar

Parejo, Baraja, Aimar, Albelda y Fernando: así sería el fichaje perfecto para el Valencia

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ValenciaJavi Guerra tiene claro cómo sería el centrocampista perfecto para el Valencia CF. Y para construirlo no necesita mirar al mercado ni buscar referentes fuera de Mestalla. El futbolista valenciano ha echado la vista atrás para seleccionar las mejores cualidades de cinco históricos del club en un divertido ejercicio publicado en las redes sociales.. Una combinación de nombres que también invita a pensar en qué necesita actualmente el equipo para recuperar su mejor versión. En una entrevista concedida a ESPN, el canterano va eligiendo futbolistas para completar su particular centrocampista ideal. Una selección en la que aparecen varias generaciones de valencianistas y que deja una conclusión: el talento, el criterio y el carácter deben convivir en la sala de máquinas.

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Parejo, Baraja y Aimar ponen el talento

Para el pie derecho, Guerra no duda: Dani Parejo. El exjugador del Valencia representa ese fútbol de precisión, pausa y capacidad para organizar al equipo desde el centro del campo.

Para el pie izquierdo se queda con Rubén Baraja. Aunque reconoce que no era zurdo, destaca que marcó muchos goles con esa pierna. Una elección que demuestra que el canterano también valora la capacidad de adaptación y los recursos técnicos. "Es verdad que no es zurdo, pero creo que ha metido muchos goles con la zurda y te diría Baraja".

La siguiente elección es Pablo Aimar. El argentino, uno de los futbolistas más talentosos que han pasado por Mestalla, aparece en su particular combinación como otro de los grandes referentes por su inteligencia.

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El carácter de Albelda y el liderazgo de Fernando

La construcción no estaría completa sin personalidad. Guerra recurre a David Albelda, aunque admite que no lo vio jugar demasiado por su juventud y que su elección también está condicionada por todo lo que ha escuchado sobre él. Con todo, no duda, para la mentalidad, su medio perfecto debería tener la de Albelda. "Bueno, a ver, sí que es verdad que yo no he conocido muchos mediocentros porque al final soy joven, pero de lo que he visto te diría Albelda; no lo he visto jugar, pero por lo que he oído".

Para cerrar su equipo, le piden el liderazgo de un futbolista y ahí aparece Fernando Gómez Colomer. El exfutbolista valencianista es su elección por delante de otras alternativas para completar ese perfil de referencia dentro del vestuario. Cinco nombres, cinco maneras de entender el fútbol y un retrato que mezcla generaciones. En un Valencia CF que necesita encontrar estabilidad y jerarquía en el centro del campo, las elecciones de Guerra dejan una lectura interesante: el equipo necesita talento, pero también personalidad y liderazgo.