Los planes de futuro de Pitchwise con el Nou Mestalla y su opinión sobre ser sede del mundial 2030

David Torres 15 NOV 2026 - 11:11h.

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ValenciaLa visita anunciada de Corey Woolfolk a Valencia es eminentemente deportiva, pero paralelamente la compañía tiene otros frentes abiertos. El Nou Mestalla es uno de los grandes argumentos que han llevado a Pitchwise Holdings a apostar por el Valencia CF. Los nuevos accionistas estadounidenses consideran que el futuro estadio es fundamental para el crecimiento de la entidad y uno de los activos que explican su enorme potencial. Su apuesta pasa ahora por terminar las obras, abrir sus puertas y trasladar al equipo la próxima temporada.

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En ese sentido, tal y como ha podido saber ElDesmarque de fuentes cercanas a Pitchwise, los nuevos co propietarios del club tienen clara su visión sobre el futuro estadio y la importancia que tendrá en el proyecto que quieren desarrollar en el Valencia CF. Disponer de una infraestructura ultramoderna, con capacidad para más de 70.000 espectadores, en una ciudad como Valencia representa una oportunidad de enorme valor. De hecho, el Nou Mestalla es una de las razones principales por las que el club reúne tantos atractivos para los inversores como ellos.

La prioridad de los nuevos accionistas está muy definida: tener el estadio terminado para que el equipo pueda trasladarse la próxima temporada. Es ahí donde quieren concentrar todos los esfuerzos a corto plazo cuando el CSD dé el OK a su compra de acciones. Consideran que habrá tiempo para introducir mejoras y modificaciones cuando las instalaciones comiencen a funcionar, como sucede con cualquier estadio, pero ahora lo fundamental es completar el proyecto y abrir sus puertas.

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El Nou Mestalla se refleja en las cuentas

En ese sentido, el Nou Mestalla ha empezado a reflejarse en las cuentas oficiales del Valencia CF. Las altas de inmovilizado totales alcanzan los 103,52 millones de euros, frente a los 33,84 millones del ejercicio anterior. El Valencia CF atribuye este fuerte impulso inversor al avance del proyecto de su nuevo estadio y asegura que la financiación prevista cubre la totalidad de la construcción.

Para ello, el club cuenta con la financiación cerrada en el ejercicio anterior mediante el Fondo de Titulización, el préstamo participativo de LaLiga, que ya se ha utilizado al 100%, y la venta de la edificación terciaria, realizada en mayo de 2026.

El Mundial 2030, una oportunidad para Valencia, considera Pitchwise

Pitchwise también ha valorado la posibilidad de que Valencia se convierta en una de las sedes del Mundial de 2030, después del reciente anuncio de la FIFA. Para los nuevos inversores, albergar partidos de una Copa del Mundo supondría una oportunidad extraordinaria para proyectar internacionalmente tanto el estadio como la ciudad, consideran.

Sin embargo, su planteamiento va mucho más allá de esa cita internacional. La compañía considera que el éxito del Nou Mestalla no depende de que albergue partidos del Mundial. Su importancia reside en que será el hogar del Valencia CF durante décadas y una infraestructura que permitirá aumentar los ingresos y destinar mayores recursos a los equipos.

Un estadio para impulsar el crecimiento del Valencia CF

La visión de Pitchwise, según ha podido conocer este medio, es empresarial y a largo plazo. Los estadounidenses ven en el nuevo estadio una herramienta para aumentar el potencial económico del Valencia CF, aprovechar sus posibilidades comerciales y generar recursos que permitan reforzar las plantillas.

El Nou Mestalla representa, por tanto, una de las grandes apuestas de los nuevos accionistas. El primer objetivo es completar una infraestructura que lleva años esperando su apertura. La próxima temporada es el horizonte que manejan para que el Valencia estrene su nuevo hogar y empiece a aprovechar un activo que consideran determinante para el futuro de la entidad.