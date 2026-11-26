David Torres 26 NOV 2026 - 11:11h.

El Valencia CF duerme fuera del descenso por primera vez desde agosto

Los datos del efecto Javier Aguirre: el Valencia CF empieza a ser lo más aguirre posible

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ValenciaEl Valencia CF empieza a dejar atrás la crisis que le llevó a los puestos de descenso. El equipo ha reaccionado durante noviembre, ha conseguido salir de la zona roja de la clasificación y ha recuperado parte de la confianza perdida en las primeras jornadas. Una mejoría colectiva que también tiene reflejo en el rendimiento individual de sus futbolistas.

LALIGA ha incluido a dos jugadores valencianistas entre los candidatos a sus premios del mes de noviembre. Javi Guerra opta al reconocimiento como mejor jugador sub-23, mientras que Stole Dimitrievski figura entre los nominados a la mejor parada. Dos reconocimientos que ponen en valor el rendimiento individual en un mes en el que el Valencia CF ha conseguido cambiar su dinámica.

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Javi Guerra, nominado a mejor jugador sub-23

El centrocampista valencianista aparece entre los cinco candidatos al premio al mejor futbolista sub-23 de noviembre. Javi Guerra comparte nominación con Arda Güler (Real Madrid), Fermín (FC Barcelona), Iker Luque y Alejandro Santiago (RCD Espanyol).

El canterano ha sido titular en los tres partidos que el Valencia CF ha disputado durante este mes y ha tenido un papel importante en la mejoría del equipo. Su aportación fue especialmente destacada en los triunfos frente al Elche y al Rayo Vallecano. En Vallecas, además, firmó la asistencia a Copete en el gol que permitió al conjunto valencianista llevarse los tres puntos.

Su candidatura reconoce el protagonismo que ha adquirido en un momento importante para el equipo y su continuidad en el once (Se puede votar aquí).

Dimitrievski, candidato a la mejor parada de noviembre

La otra nominación valencianista tiene como protagonista al meta Stole Dimitrievski. El guardameta figura entre los aspirantes al premio a la mejor parada de noviembre de LALIGA gracias a su intervención en el encuentro frente al Rayo Vallecano. Dimitrievski está nominado a mejor parada debido a sus grandes reflejos evitando el tanto a un disparo de De Frutos en el área. Los che lograron el triunfo con la portería a cero.

El portero macedonio competirá por el reconocimiento con Leo Román, por una acción en el Espanyol-Deportivo, y Agirrezabala, por su intervención en el Málaga-Racing.

De esta forma, el Valencia CF cuenta con dos representantes en los premios mensuales de LALIGA. Una doble presencia que acompaña la reacción deportiva de noviembre y que permite poner el foco también en el rendimiento individual de sus futbolistas. (Se puede votar aquí).