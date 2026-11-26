David Torres 26 NOV 2026 - 09:19h.

Explica la confianza de Javier Aguirre en él y desvela la intrahistoria de su gol al Elche

Sadiq ya es el pichichi del Valencia CF: El Muriqi de Javier Aguirre saltándose el criterio médico

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ValenciaUmar Sadiq tiene claro dónde quiere triunfar. El delantero nigeriano ha repasado su relación con el Valencia CF, su decisión de fichar por el club de Mestalla y las sensaciones que tiene en esta nueva etapa. En una entrevista concedida al pódcast The Noor Project, el atacante ha dejado varias declaraciones sobre la dimensión del club, su compromiso con el escudo y la confianza que tiene en sus posibilidades. Sadiq no esconde su ambición y recupera un objetivo que ya se marcó cuando llegó a la Real Sociedad: convertirse en el mejor delantero de LaLiga. Ahora está convencido de que lo conseguirá con la camiseta valencianista.

El Valencia CF, entre los grandes de Europa: Tuvo que luchar dos veces para fichar por el Valencia CF

Sadiq no tiene dudas sobre la dimensión de la entidad valencianista. El futbolista define al Valencia como "un club muy, muy grande, un club importante en España y uno de los más grandes de Europa".

"He jugado en grandes clubes como la Roma y ahora el Valencia. ¿Tú sabes lo grande que es el Valencia? Es un club enorme", explica. Y añade: "Tengo todo el futuro por delante y puedo hacerlo, vendrán cosas buenas".

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Su llegada a Mestalla no fue sencilla. El delantero explica que tuvo que "luchar dos veces" para conseguir salir de la Real Sociedad y vestir la camiseta del Valencia CF. "Le dije a mi agente: 'Escucha, hagamos lo que sea que podamos hacer. Iré al Valencia'. Están en la última posición, pero iré allí y, al 100%, estarán en una mejor posición", recuerda.

El atacante asegura que la decisión iba más allá de las condiciones económicas o deportivas. Había dado su palabra a Corona y estaba dispuesto a cumplirla: "Ya le di mi palabra al Valencia. Voy a ir allí. Y la palabra lo es todo".

La confianza de Aguirre y la intrahistoria de su gol al Elche

Sadiq también se muestra satisfecho con la gestión del cuerpo técnico y, en particular, con la comunicación que mantiene con su entrenador. El delantero admite que no siempre es titular, pero considera que está recibiendo un trato positivo.

"La forma en que el entrenador me gestiona es buena. Hay una buena comunicación y cada vez que entro doy todo lo mejor de mí", explica. El nigeriano destaca que Javier Aguirre también es sincero a la hora de señalarle los aspectos que debe mejorar. "Antes del partido el entrenador me dijo que confiaba en mí, que quería trabajar conmigo. Me dijo que tenía que mejorar ciertas cosas, si entreno mal me lo dice", relata.

Esa confianza tuvo su reflejo en el partido ante el Elche, cuando anotó un importante gol después de saltar al terreno de juego desde el banquillo. El nigeriano desvela la conversación que mantuvo con su técnico antes de entrar al campo. "El día del partido se me acercó y me dijo: 'Está bien, vas a entrar ahora. Sé que vas a marcar'. Imagina, no me dijo 'si marcas'. Me dijo: 'Sé que vas a marcar. Si marcas, solo quiero que vengas y me abraces'. Y yo le dije: 'Está bien, trato hecho'".

Sadiq cumplió su parte del trato. Marcó, celebró el tanto con su particular baile y se acercó al banquillo para abrazar a su entrenador. Un gesto que refleja la conexión que ha establecido con el técnico mexicano y la importancia de sentirse respaldado.

Sadiq recupera un viejo reto y quiere ser el mejor delantero de LaLiga

El delantero también se refiere al cariño que ha recibido de la afición valencianista. Se declara "muy, muy feliz" por el apoyo de los seguidores y espera poder compartir con ellos grandes momentos y celebraciones en las calles de Valencia. Su ambición individual, sin embargo, va todavía más allá. Sadiq recuerda que cuando fichó por la Real Sociedad ya tenía un objetivo muy claro: "Cuando llegué a la Real Sociedad lo hice queriendo ser el mejor delantero de LaLiga". Sin embargo, las lesiones y los altibajos posteriores le impidieron alcanzar aquella meta. Ahora, en el Valencia CF, el nigeriano recupera aquel viejo reto y se muestra convencido de que esta vez sí lo conseguirá. "Esta temporada, por la forma en que he empezado, creo que he empezado bien. Y creo que esta temporada seré el mejor delantero de LaLiga. De esto no hay duda. Al 100%", afirma.

Sadiq va incluso más allá y emplaza a volver a hablar cuando termine el campeonato para comprobar si ha cumplido su pronóstico: "Cuando termine la temporada me llamarás y lo hablaremos". El nigeriano termina su intervención con un mensaje que resume su conexión con el valencianismo: "¡Visca Valencia!".