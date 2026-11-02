Sadiq ya es el pichichi del Valencia CF: Es el Muriqi de Javier Aguirre saltándose el criterio médico

David Torres 02 NOV 2026 - 14:04h.

Jugó antes de tiempo, lleva un gol cada 90 minutos y le dio otro aire al equipo

Javier Aguirre desafía el criterio de los doctores con Sadiq: "Asumo la responsabilidad, si lo necesitaba, lo iba a poner"

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ValenciaMarcó ante el Elche el 0-1 en la Jornada 11 y, con ese tanto, Umar Sadiq ya es el máximo goleador del Valencia CF esta temporada. El delantero nigeriano necesitó apenas unos minutos sobre el césped del Martínez Valero para volver a demostrar que tiene gol. Entró en la convocatoria después de superar una lesión muscular y, cuando Javier Aguirre recurrió a él (Contra la opinión médica), respondió con lo que más necesita el equipo: eficacia.

Contra la opinión médica

"Los doctores eran más conservadores y me decían que quizá este partido no era el adecuado. Yo, en la previa, dije que lo iba a traer. Un poco por narices, como dicen ustedes. Si lo necesitaba, lo iba a poner, y lo necesité y lo puse. ¿Había un riesgo? Por supuesto que sí. El doctor me explicó que todavía tenía algo de edema en la zona de la cicatriz y que había que tener cuidado. Lo entiendo perfectamente, pero le dije: "Doctor, creo el riesgo y asumo la responsabilidad", explicaba el técnico mexicano que ya tiene a su nuevo Muriqi (el ariete con el que triunfó en Mallorca).

"Afortunadamente, salió bien. Ahora hay que mimarlo para que siga con su recuperación, sobre todo en lo que respecta a la cicatrización de la rotura de fibras", decía Aguirre que respira tranquilo tras un triunfo que le permite no descolgarse en la tabla.

Y sadiq acepta el reto. El delantero nunca ha escondido que quiere convertirse en el Muriqi de Javier Aguirre. De hecho, cuando le preguntaron si se veía marcando los goles que el kosovar anotó a las órdenes del mexicano en el Mallorca, respondió sin dudar: "Por supuesto, ¿por qué no?".

Sale a gol cada 90 minutos

No obstante, el gol ante tiene un significado especial para el delantero. Han pasado casi dos meses desde que se lesionó en Riazor, precisamente después de marcar el primer gol de la temporada ante el Deportivo de A Coruña. Aquella acción encendió todas las alarmas en Paterna y las pruebas confirmaron una rotura en los isquiotibiales que le obligó a estar apartado de los terrenos de juego durante un mínimo de ocho semanas. Su lesión y el largo proceso de recuperación parecían frenar de nuevo a un futbolista que necesitaba continuidad y que, en cuanto la ha tenido, se ha convertido en el pichichi del equipo.

Pero Sadiq ha vuelto. Y lo ha hecho en un momento especialmente oportuno. La sequía de Hugo Duro y Arnaut Danjuma ha dejado al Valencia sin demasiadas soluciones ofensivas y el nigeriano aparece como una alternativa para cambiar la dinámica. Con dos goles, ya lidera la clasificación de goleadores valencianistas. Sale a gol cada 90 minutos. Ahí es nada. Es caótico sí, como lo define Pepelu, pero también eficaz.